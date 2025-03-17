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想移民拿永久居留　網推歐洲1國「住5年就可申請」：門檻降低

▲▼長榮航空慕尼黑。（圖／記者李宜秦攝）

▲德國慕尼黑。（圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，自己是文組一般生，家庭經濟狀況普通，想透過移民的方式看看外面的世界，想知道哪個國家的永久居留簽比較容易取得。貼文曝光，不少人推薦東南亞國家，也有人提到「聽說德國最近降低移民條件了」，只要合法居留5年，就可申請成為公民，而且在當地結婚生子，還能享有許多福利。

有網友在Dcard詢問「哪個國家最好移民？」自己是文組一般生，家庭經濟狀況普通，想了解移民的可行方法。根據他所查詢的資料，多數人建議先去打工旅遊拿工作簽，再爭取永久居留證，但他沒有相關經驗，希望能得到過來人的建議。

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貼文曝光，很多人推薦東南亞國家，「學好語言，結婚最快，個人推薦去泰國」、「當然是越南啊，現在台商很多都跑越南、菲律賓去」。也有網友提到，「哥倫比亞和尼加拉瓜都很好移民」、「有點錢去日本讀研究所，申請高度專門職一年後轉永住，包含研究所2年，大概5年以內可以達成」、「我聽公司一位曾經去德國工作的移工說，女生在那邊生小孩會有很多福利」、「先研究好要走哪個移民管道，並在台灣找好工作，一到加拿大之後就開始著手申請拿永居，我7個月拿到PR，一家三口花不到15萬台幣」。

▲▼長榮航空慕尼黑。（圖／記者李宜秦攝）

也有人認為，待在台灣努力工作更好，「家裡無礦，現在開始準備應該來不及了」、「日本被外國網站評為最難移民的那群」、「澳洲投資移民超貴，日本拿到身分難度更高」、「現在澳洲很不好移民了，很好過去打工而已」。

德國聯邦議會（國會）於2024年1月19日表決通過《國籍法》（簡稱StAG）修正案，放寬歸化及雙重國籍規定，未來在德國合法居留滿5年者，就可以申請成為公民，也不再限制，取得德國籍得放棄原國籍。

根據新法，在德國合法居留滿5年的民眾可有資格申請歸化為公民，若符合「具特殊重大成就」條件，滿3年就可以申請，取代原先居留滿6或8年者方可申請成為公民之規定。新法也下修德國出生兒童自動成為公民的規定，若雙親任一方為合法居留滿5年以上者，子女可自動獲公民權。

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