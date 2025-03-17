徒步3300公里去拉薩！他歷經333天「帥哥→5旬漢」　驚人代價曝光

▲男子徒步3300公里去拉薩，333天後從帥氣小哥變成5旬流浪漢。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

很多人嚮往說走就走的旅行，甚至在一腔熱血的鼓舞下，採取一些非常規方式。去年4月，大陸湖北省荊州市1名網友在抖音發布影片稱，自己將徒步3300多公里前往西藏，然而當他歷經333天、終於抵達拉薩市檢查站前時，他的容貌發生了翻天覆地的變化，從帥氣小哥變成像5旬的「糙漢大爺」，簡直像換了個人。

綜合陸媒報導，該名網友去年4月發布影片，宣布自己將徒步3300多公里前往西藏，陪伴他的只有1輛手推車。根據畫面，男子當時雖然看起來不算年輕，但狀態和常人無異，整體精神良好。去年9月28日，他更新影片稱，自己走壞了5雙鞋，換了10條車胎，一路經過湖北、湖南、重慶、四川，終於即將進入西藏。

值得注意的是，相較於準備出發時，男子徒步到西藏後，樣貌發生了非常巨大的改變，最顯著的特徵就是頭髮變長、皮膚變黑、皺紋增加，同時性格也發生了改變，更敢於表達和展示。不過，進入西藏並非最終目的地，男網友還要前往拉薩布達拉宮。

▲里奇終於來到西藏。（圖／翻攝自微博）

實際查閱影片，男子去年12月5日曾去醫院檢查身體，醫生告訴他由於長期高強度步行，導致右側膝蓋半月板磨損嚴重，即便如此他也沒有放棄。近日男網友再次更新影片稱，自己歷時335天，風餐露宿，經歷了各種艱難險阻，終於到了神聖的布達拉宮。

好消息是，相較於剛進入西藏界時，男子的皮膚終於正常了許多，應該是經過認真清洗，但頭髮依舊很長，同時看起來很是疲憊。當然男子最終還是完成了自己設下的挑戰，這份堅持已足以讓他超越絕大多數普通人，經過了這番遊歷，想必也會對未來生活、人生有更深刻的感悟。

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