北馬其頓夜店大火增至59死　當局對4人發逮捕令

▲夜店失火增至59死。（圖／Facebook）



記者張靖榕／綜合報導

北馬其頓一間夜店今日凌晨發生大火，造成至少59人死亡、155人受傷。當局初步調查顯示，火災可能由舞台上的煙火裝置引起，目前已對4名相關人士發布逮捕令，並展開刑事調查。

綜合外電、中央社報導，火災發生在當地時間凌晨3時，地點為北馬其頓首都史高比耶（Skopje）以東約100公里的科查尼（Kocani）城鎮。當時，當地迪斯可舞廳Club Pulse內擠滿逾1000名觀眾，主要是為了觀看嘻哈雙人團體DNK的演出。

北馬其頓內政部長托斯科夫斯基（Pance Toskovski）指出，火勢疑因「演唱會燈光效果」所使用的煙火裝置引發，火花噴濺至易燃材質天花板後迅速延燒，全場濃煙密布，導致多人傷亡。

目前，155名傷者已送往北馬其頓各地醫院，其中18人情況危急，部分重傷者將轉送歐洲其他國家治療。北馬其頓總理米可斯基（Hristijan Mickoski）已視察災場，強調當局將追究相關責任。

鄰近的保加利亞、希臘及阿爾巴尼亞領導人皆對此表達慰問，並承諾提供協助。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也在社群媒體X平台表示哀悼，強調「歐盟與北馬其頓人民同感悲痛」。