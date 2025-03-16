誠品烏龍竊案5警到場畫面曝！二寶媽鎮定安慰女兒　保全恐觸法

記者游瓊華／台中報導

台中誠品480昨(15)日傳出館方通報遭竊盜，警方出動5人前往書局處理，未料到現場赫然發現，誠品480所稱的犯嫌竟是一名魏姓國小女童，事後也釐清是烏龍一場。但魏母事後寫信到市長盧秀燕信箱砲轟警方出動大批人馬將3母女帶回派出所，也痛批誠品480保全強制留置母女，明顯管理流程有疏失。現警方密錄器也曝光，影片中可見誠品保全帶警前往找女童，也表示拍貼機遭破壞疑似偷竊。魏母鎮定反問女兒是否有進入拍貼機，並同意跟著警方走(前往派出所)，還安慰女兒「不用擔心」。

▲誠品480傳出烏龍竊盜案，拍貼機廠商遠端發現機器異常，認為遭竊遂通知館方，館方未經查證又直接報警，還將女童以及家長強制留下。（圖／記者游瓊華翻攝）



據了解，林姓保全在昨天下午接獲服務台通知位於商場之拍貼機遭到破壞，經該樓層樓管提供女童照片，但館方以及保全都沒進一步確認拍貼機狀況，直接向警方報案後，還將女童等3人留在書店內，等到員警到場即向雙方詢問事發經過，事後母女3人都跟著警方回到派出所，等到拍貼機廠商發現烏龍一場，才趕緊到派出所向母女3人道歉。

台中市警局第六分局發布新聞稿強調，分局在昨天下午1點多接獲「誠品生活480」百貨公司報案，該報案指稱有物品遭竊，且犯嫌仍於現場徘徊，警方為求慎重，由員警3員及實務訓練生2員到場了解，但當日適逢假日，商場來往人潮眾多，為保障當事人權益及名譽，員警決定先請女童及其母親等3人隨同員警回距商場10公尺的派出所等候，並未使用逮捕等強制行為。

警方也提到，當下也派員跟著保全前往拍貼機取證，後來才發現，是因為拍貼機廠商因機器出現異常，就認遭人破壞偷竊，且林姓保全也擅自將女童以及母親留下，針對林男行為，警方也主動依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌進行後續偵辦。

警方重申，辦案件皆以事實為依歸，釐清事實需要時間，在確認女童等人無嫌疑後，就請當事人離去，並返回偵辦報案人誣告、妨害名譽及妨害自由等刑事責任。員警處置尚無違反程序之情事，但請民眾到派出所的過程中確實說明不足，日後將加強員警教育訓練，以避免類此案件再次發生。

誠品總部則說，已與魏母聯繫上，魏母回應能理解、接受，強調當初是接到廠商通報，遂聯繫保全，再由保全報警處理，但記者進一步問到，館內類似處理流程為何，以及過程中館方有無其他主管在場時，誠品總部則表示一切皆依流程處理。