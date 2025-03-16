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陸維修平台被踢爆：沒病亂修、小病大修「專坑不懂客戶」

▲▼陸家庭維修平台被踢爆：沒病亂修、小病大修。（圖／翻攝微博）

▲家庭維修平台「啄木鳥」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸家庭維修平台「啄木鳥」被大陸官媒《央視》踢爆，平台派出的工程師向顧客胡亂收取高額費用，甚至「無病亂修」「小病大修」。事件爆發後，啄木鳥表示，他們決定「放棄公關」，接受陽光下的檢驗，不修飾、不找措辭、不找理由，將自己暴露在公眾監督下，徹底改正。

《央視》的記者以應聘的方式混入該公司，培訓期間，培訓的經理表示，上門維修人員最重要的任務，就是想盡辦法在服務過程中提高收費，如果客戶嫌貴，就可以表演一齣「雙簧戲」給顧客看。

培訓結束後，該名記者跟著公司安排的師傅去替一位客戶更換洗衣機的電機，黃師傅收了客戶659元維修費，換下來的電機賣了60元，成本只有購買塑膠電機的91元。

師傅透露，電機的品質很差，但像這種不看的客戶，直接裝上去就行了，保固3個月至半年，半年內不出問題，之後客戶找都沒用。

該名記者之後還見證了多種不同的「套路」，一位客戶水龍頭沒打開，導致洗衣機無法進水，師傅上門打開了洗衣機的水龍頭，收費100多元；瓦斯爐沒電，客戶更換電池後沒拿掉電池帽，給客戶更換成本20元左右的點火器，再將電池帽拿掉，收費250多元。

師傅透露，這麼做的關鍵來自維修平台施加的壓力，維修人員經常會因為報價過低受到公司上級的批評，公司會要求維修人員在服務過程中盡可能提高收費。

師傅也無奈表示，維修平台掌握著客源管道，佔據絕對的主導地位，沒有平台的話，師傅自己根本接不到維修單。

報導曝光之後，啄木鳥很快發出聲明表示，啄木鳥家庭維修高度重視用戶的投訴與反饋，接到報導後第一時間成立了專項調查組，將對報導情況進行徹查。

啄木鳥並在凌晨發出第二篇聲明，表示已決定「放棄公關」，接受陽光下的檢驗，不再修飾、不再試圖尋找合適的措辭，不再給自己留任何餘地，「這件事沒有公關可做，沒有任何解釋可以讓一切回到過去，我們不再找理由，不再試圖平息輿論，而是把自己完全暴露在公眾監督下，徹底改正。」

啄木鳥也承諾，將每天發一條整改聲明，每天公開一項整改進展，直到所有問題被徹底解決，不會給自己設定截止日期，也不會等待風暴過去，「從現在開始，評論區全面開放，所有端口不刪評、不限評，所有質疑、所有聲音都必須被聽見。」

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