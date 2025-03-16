百度發表文心大模型4.5、X1　主打比GPT、DeepSeek都便宜

▲百度發表文心大模型4.5。（圖／翻攝百度）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度16日正式發表文心大模型4.5，以及文心大模型X1。目前，兩款模型均已在文心一言官網上線，用戶登錄即可免費體驗。

據介紹，文心大模型4.5是百度首個原生多模態大模型，其多模態理解、文本和邏輯推理能力顯著提升，在多項測試中表現優於GPT4.5，API調用價格僅為GPT4.5的1%；文心大模型X1為深度思考模型，性能對標DeepSeek-R1，調用價格約為R1的一半。

百度方面表示，作為百度新一代基座大模型，文心大模型4.5的多項基準測試成績優於GPT4.5、DeepSeek-V3等，並在平均分上以79.6分高於GPT4.5的79.14分。文心大模型4.5在多模態理解能力上顯著提升，不僅可做圖形推理、圖表分析，還具備理解梗圖、漫畫、歌曲、電影等多模態內容。

文心大模型X1為深度思考模型，不僅在性能上對標DeepSeek-R1，具備“長思維鏈”，擅長中文知識問答、文學創作、邏輯推理等，而且增加了多模態能力和多工具調用，能理解和生成圖片，還能調用工具生成代碼、圖表等豐富內容。

文心大模型X1運用了遞進式強化學習、基于思維鏈和行動鏈的端到端訓練、多元統一的獎勵系統等關鍵技術，並通過飛槳與文心的聯合優化，實現從壓縮、推理、服務部署的全鏈路極致調優，大幅降低推理成本。

▼文心大模型 X1號稱比DeepSeek R1便宜。（圖／翻攝百度）

