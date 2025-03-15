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居民檢舉一堆車違停　女警發文「辦喪事要那麼殘忍嗎」網友吵翻

▲▼ 罰單示意圖。（圖／本報資料照）

▲民眾檢舉違停，女警發文「在舉辦喪事，有必要嗎」，貼文引發網友論戰。（圖／本報資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女警日前在社群平台分享生活感想，原來她上班時收到民眾檢舉違停，然而她趕到現場時才發現是有住戶在辦理喪事，讓她忍不住感嘆「真的要那麼殘忍嗎」，沒想到貼文遭到其他網友轉貼撻伐，甚至有人截圖向警政署長信箱投訴，質疑她「是來當警察，還是來當志工的？」

有網友在臉書粉絲團「靠北違規」分享一則貼文截圖，內文是一名女警在Threads感嘆自己收到民眾檢舉「路邊有一堆違停」，但女警趕到後卻發現是有人在辦喪事，讓女警直呼「真的要這麼殘忍嗎」。原PO看了忍不住諷刺，「不能等撞死人再開單嗎，不能等火警卡住消防車再開單嗎，請問大家不能嗎？」

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也有網友在臉書「翻轉台灣交通違規交流平台」指出，他已經把女警的貼文截圖投訴至警政署長信箱，並質疑對方「妳是來當警察的，還是來當志工的」。其他網友看了貼文後也說，「違停不想處理，還在說殘不殘忍，薪水小偷是不是」、「那就檢舉瀆職，看誰比較殘忍」、「所以喪禮就可以亂停喔」。

▲▼民眾報警「違停一堆」 正妹警發文：在辦喪事要那麼慘忍嗎。（圖／翻攝自臉書／靠北違規）

▲▼民眾報警「違停一堆」 正妹警發文：在辦喪事要那麼慘忍嗎。（圖／翻攝自臉書／靠北違規）

▲網友轉貼女警的貼文，甚至投訴到警政署長信箱。（圖／翻攝自臉書／靠北違規）

對此，被點名的女警事後也在個人Threads帳號回應，她從朋友口中得知自己被檢舉了，但她覺得沒什麼好氣，因為這就是警察常遇到的事，當警察就是要學會情緒管理，面對很多負面能量，也感嘆「警察就不能在Threads抒發嗎，這是哪一個古代人的傳統觀念，還是純粹看警察不爽」、「我倒是想知道大家認為的警察專業是什麼，警職法去給我背三遍啦」。

貼文分享後，也有網友支持女警，「開分身吧，省得一些麻煩事，不然警察買個飲料也被嘴，買個便當也被嘴」、「她抒發她的心情沒有問題吧，又不是她發文就代表她沒有開單」、「私人社群發表意見，不一定代表沒有開單吧」、「發文是一回事，有沒有開是一回事，沒開是瀆職沒話講，有開單你管人家愛怎麼講」。

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