解放軍戰鬥機失事　墜毀在海南島

記者蔡紹堅／綜合報導
解放軍海軍15日證實，海軍一架戰鬥機15日下午1時30分失事，墜毀在海南省臨高縣附近的陸地上，飛行員成功跳傘。
根據陸媒報導，該架戰鬥機屬於解南部戰區海軍，在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。
南部戰區海軍正在組織力量進行事故善後處置，事故原因有待進一步調查確認。
報導內並未提及失事戰鬥機的型號，但根據網路上流傳的影片，疑似是解放軍的航母艦載機「殲-15」。
▼戰機墜毀後爆炸。（圖／翻攝微博）
記者蔡紹堅／綜合報導
解放軍海軍15日證實，海軍一架戰鬥機15日下午1時30分失事，墜毀在海南省臨高縣附近的陸地上，飛行員成功跳傘。
根據陸媒報導，該架戰鬥機屬於解南部戰區海軍，在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。
南部戰區海軍正在組織力量進行事故善後處置，事故原因有待進一步調查確認。
報導內並未提及失事戰鬥機的型號，但根據網路上流傳的影片，疑似是解放軍的航母艦載機「殲-15」。
▼戰機墜毀後爆炸。（圖／翻攝微博）
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