　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉男闖紅燈過馬路！騎士按喇叭提醒...被譙三字經　離譜畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區思源路巷口，昨天（14日）晚間11時許，發生一起機車與行人糾紛。當時機車騎士從思源路巷內騎出，碰巧遇上2名欲闖紅燈過馬路的男子，騎士按喇叭提醒，卻引起其中一名男子不滿，對其飆罵三字經，雙方因而引發口角衝突，機車騎士報警處理，警方到場調解，最後由男子同意捐款2000元達成和解。

▲楊男對準備闖紅燈過馬路的葉男及黃男按喇叭，卻被怒譙三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男對準備闖紅燈過馬路的葉男及黃男按喇叭，卻被怒譙三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天晚間34歲楊姓男子騎機車，沿著思源路419巷往思源路方向騎行，至巷口時遇上剛喝完酒，準備前往搭乘捷運的27歲葉男及黃男，但2人未注意路口號誌，已轉換成紅燈卻要直接穿越時，剛起步從巷口騎出的楊男，並對2人按喇叭提醒。

▲楊男對準備闖紅燈過馬路的葉男及黃男按喇叭，卻被怒譙三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲被譙三字經的楊男，停車與葉男及黃男理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

稍有酒意的黃男，被按喇叭感到不滿，就對楊男破口大罵三字經，楊男氣得將車停下，並回頭下車理論，隨後撥打110通知警方前來處理；警員到場，雙方已無口角，經了解情況後，楊男要求黃男捐獻2000元至殯儀館協會公益機關，就不對其提出妨害名譽告訴，經黃男同意，雙方達成和解各自離開。

▲楊男對準備闖紅燈過馬路的葉男及黃男按喇叭，卻被怒譙三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方到場，協調雙方達成和解。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭控「造謠折磨金賽綸」逼死人！　YTR竟扯：是在幫她復出
陸屁孩海底撈噴尿！恐賠千萬　父母崩潰：砸鍋賣鐵也賠不起
葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」
Andy反擊力超強！　他分析3爆點「家寧一家恐滿盤皆輸」
快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中女疑身體不適「滑落旱溪」　無呼吸心跳搶救中

桃園孕婦將臨盆受困車陣　警幫開道！半小時路程13分鐘就到

快訊／國道1號北斗段「自小客碰撞」2人受傷　後方回堵3公里

醉男闖紅燈過馬路！騎士按喇叭提醒...被譙三字經　離譜畫面曝

台中8單位遭不雅合成照恐嚇！署名「大陸共青團」　警全力偵辦

偷60公斤榴蓮蜜！他辯來抓綠鬣蜥　法官打臉「上次竊酪梨」

高雄男「開車開到睡著」度估逆撞12車　離譜畫面曝光

她吃午餐撞掉別人手機沒道歉...店門口吵架　他護花爆衝突畫面曝

拒海巡攔查「強載安檢員」衝外海　金門男妨害公務判刑3月

快訊／桃園一家三口遇火劫！躲廁所命危　2歲兒搶救無效亡

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

女友考駕照過直線7秒...卻在最後撞柱啦！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

快訊／台中女疑身體不適「滑落旱溪」　無呼吸心跳搶救中

桃園孕婦將臨盆受困車陣　警幫開道！半小時路程13分鐘就到

快訊／國道1號北斗段「自小客碰撞」2人受傷　後方回堵3公里

醉男闖紅燈過馬路！騎士按喇叭提醒...被譙三字經　離譜畫面曝

台中8單位遭不雅合成照恐嚇！署名「大陸共青團」　警全力偵辦

偷60公斤榴蓮蜜！他辯來抓綠鬣蜥　法官打臉「上次竊酪梨」

高雄男「開車開到睡著」度估逆撞12車　離譜畫面曝光

她吃午餐撞掉別人手機沒道歉...店門口吵架　他護花爆衝突畫面曝

拒海巡攔查「強載安檢員」衝外海　金門男妨害公務判刑3月

快訊／桃園一家三口遇火劫！躲廁所命危　2歲兒搶救無效亡

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　借鑑藍白總召名言：太離譜了！

入住逾百年老屋10年　美國夫妻翻修才知「沒有地基」

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

落實黨部公益化展現新力量　新住民以美食分享在台南扎根點滴

忍痛手指韌帶撕裂　王博玄「腎上腺素」撐完資格賽

遭家屬控「造謠折磨金賽綸」逼死人！　YTR竟扯：我是在幫她復出

奧地利女師遭一票少年「輪流性侵」勒索買毒　怕丟工作不敢說

緊鄰南軟！南港經貿社宅118戶完工

快訊／台中女疑身體不適「滑落旱溪」　無呼吸心跳搶救中

台東衛生局攜手醫院免費健檢　讓逛街也能顧健康

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

社會熱門新聞

鄰聞濃濃屍臭報案…才發現「張振寰陳屍客廳多日」！

65歲張振寰猝逝　無家屬出面將成「有名無主屍」

男星張振寰倒臥住家亡　沒人出面處理後事

桃園28歲警租屋處猝死　女友上門找人心碎

1家8口疑裝病詐保6500萬　竟判無罪！

每月都骨折！台積電工程師也加入詐保

人妻出軌武術教練懷孕！綠帽尪傻傻養小孩

龜山派出所員警猝死租屋處　同仁不捨陽光男孩離世

大貨車駕駛「為撿手機」撞前車　轎車遭夾扁女乘客亡

獨／高雄女遭殺害棄屍！身上有「穿刺傷」倒臥草叢

警深夜尋獲1屍　男女涉棄屍屏東山區

張振寰猝死　警協調鮑正芳「家屬」身分領屍

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／電動機車停門口燒掉木造平房　2大1小命危

更多熱門

相關新聞

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

交通部長陳世凱日前直言「行人在斑馬線被撞導致死傷是國恥」，研擬修法加重罰則，引發部分民意反彈，駕駛團體不排除包圍交通部。還路於民行人路權促進會今(14日)表示，「當行人依法走在行穿線上卻仍面臨生命危險、被汙名化，這才是真正的國恥」，行人不是帝王，駕駛應履行法律義務，保障用路人安全。

女行人過斑馬線險遭撞！駕駛迴轉尾隨狂罵

女行人過斑馬線險遭撞！駕駛迴轉尾隨狂罵

新莊男火燒窗簾害1死1傷　新北檢今起訴

新莊男火燒窗簾害1死1傷　新北檢今起訴

台南女駕車路疑未禮讓撞傷行人南警追查釐清肇責

台南女駕車路疑未禮讓撞傷行人南警追查釐清肇責

核二廠外海驚見男屍　黑吃黑被餵毒喪命

核二廠外海驚見男屍　黑吃黑被餵毒喪命

關鍵字：

新莊行人三字經

讀者迴響

熱門新聞

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點

快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！　金賽綸家屬：你跟未成年少女交往承認吧

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

Andy被奪權3天後「泛淚重回和家寧同居處」

「檢舉張家逃漏稅」國稅局受理了　他曝有2個未爆彈

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

這次學聰明了！Andy「火速註冊商標」

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

星宇航班驚傳「重飛失當」正副機師遭開除　公司證實：飛安零容忍

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

女友考駕照過直線7秒...卻在最後撞柱啦！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面