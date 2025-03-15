醉男闖紅燈過馬路！騎士按喇叭提醒...被譙三字經　離譜畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區思源路巷口，昨天（14日）晚間11時許，發生一起機車與行人糾紛。當時機車騎士從思源路巷內騎出，碰巧遇上2名欲闖紅燈過馬路的男子，騎士按喇叭提醒，卻引起其中一名男子不滿，對其飆罵三字經，雙方因而引發口角衝突，機車騎士報警處理，警方到場調解，最後由男子同意捐款2000元達成和解。

▲楊男對準備闖紅燈過馬路的葉男及黃男按喇叭，卻被怒譙三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天晚間34歲楊姓男子騎機車，沿著思源路419巷往思源路方向騎行，至巷口時遇上剛喝完酒，準備前往搭乘捷運的27歲葉男及黃男，但2人未注意路口號誌，已轉換成紅燈卻要直接穿越時，剛起步從巷口騎出的楊男，並對2人按喇叭提醒。

▲被譙三字經的楊男，停車與葉男及黃男理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

稍有酒意的黃男，被按喇叭感到不滿，就對楊男破口大罵三字經，楊男氣得將車停下，並回頭下車理論，隨後撥打110通知警方前來處理；警員到場，雙方已無口角，經了解情況後，楊男要求黃男捐獻2000元至殯儀館協會公益機關，就不對其提出妨害名譽告訴，經黃男同意，雙方達成和解各自離開。

▲警方到場，協調雙方達成和解。（圖／記者陸運陞翻攝）