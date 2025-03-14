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撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

▲▼ 苗栗頭份市文化街與八德二路口，今（5）日早上8時許發生自小客車與行人交通事故 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲為降低行人死亡，交通部擬針對撞死或重傷行人修法再重罰。（資料圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱日前直言「行人在斑馬線被撞導致死傷是國恥」，擬修法加重罰則，引發部分民意反彈，駕駛團體不排除包圍交通部。還路於民行人路權促進會今(14日)表示，「當行人依法走在行穿線上卻仍面臨生命危險、被汙名化，這才是真正的國恥」，行人不是帝王，駕駛應履行法律義務，保障用路人安全。

還路於民行人路權促進會表示，行政院在50年前早已規定應停讓行人，並演變於現行《道路交通管理處罰條例》第44條及《道路交通安全規則》第103條，規範車輛必須於「行人穿越道」及「其他依法可供行人穿越之交岔路口」停讓行人，並非為新設法條，然行人於穿越道上被撞傷亡頻繁發生，顯示國人普遍缺乏交通常識概念。

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促進會指出，停讓行人不僅是聯合國倡議的標準，也是全球多數國家交通政策的基本原則，駕駛人必須承擔更高的法律與道德責任，因為駕駛人掌控的是一台具有高度殺傷力的交通工具，而不是行人。

還路於民行人路權促進會表示，推動人本交通的國家都已證明強化道路設計（行人庇護島、行人優先區、減速設施）、車輛工程（車窗透光率）、駕駛教育（加嚴駕訓及考照審核）與執法（加重罰款及記點），才是減少人車衝突悲劇的有效策略。

促進會認為，交通安全不應造成駕駛與行人對立，駕駛下了車也是行人，政府應營造更友善、雙贏的「人本」交通環境，呼籲交通部在強化停讓行人罰則之餘，更應於號誌化多車道路口考量研議規劃「人車分離號誌」，並採用國際慣用的「行人庇護島」，搭配以工程細緻考量的行人「分段穿越」時相，兼顧行人通行安全及行車效率，建立更完善的人本交通。

此外，還路於民行人路權促進會也指出，促進會認同交通部長對於透光率政策的態度「更重要的是人命」、勇於任事，經查，我國市面上目前已有多款透光率大於70%之隔熱紙產品，促進會已透過各品牌官方網站公告之型錄彙整資料，提供大眾參考採購以及早順應未來政府政策實施。

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