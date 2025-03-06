核二廠外海驚見男屍「頭套袋+腳被綁」　黑吃黑慘被餵毒喪命棄屍

▲鍾姓男子遭王男等人餵毒棄屍於核二廠出海口 ，檢方今（6日）將王男等5人依殺人等罪嫌起訴 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

新北市新莊區一名鍾姓男子2024年4月時，被發現頭部和雙腳被黑色垃圾袋套住及綑綁，陳屍於萬里區台電核二廠出海口的蓄水池中。檢方驗屍解剖後發現，鍾男體內含有足以致命的海洛因毒品。經過金山警分局偵查隊長達7個月的追查，警方鎖定一名王姓男子涉嫌餵毒過量致鍾男死亡，並找來其他4人協助棄屍。基隆地檢署調查後，今（6日）將王男等5人依殺人等罪嫌起訴。

案件發生於2024年4月17日傍晚，核二廠出海口蓄水池發現一具男浮屍，頭部和雙腳均被黑色垃圾袋套住。檢方當晚確認死者為45歲的鍾姓男子，初步勘驗發現其腹部有刀傷等穿刺傷及多處凌虐痕跡。解剖結果顯示，鍾男體內殘留過量海洛因，全案朝殺人棄屍方向偵辦。

金山警分局立即組專案小組，並報請基隆地檢署檢指揮偵辦。警方擴大追查後發現，鍾男從新莊住處被押上車，隨後換乘另一輛車，最終被載至萬里核二廠海邊棄屍。警方追蹤發現，涉案的兩輛車分別被棄置在彰化縣王功和宜蘭縣礁溪一帶。

據了解，歹徒為躲避警方追緝，刻意更換車牌。警方鍥而不捨，最終鎖定在桃園龜山區販毒的40多歲王姓男子涉有重嫌。2024年11月，警方在宜蘭縣一間民宿逮捕王男，當場搜出海洛因、安非他命與喪屍煙彈等各式毒品，總計1公斤。同時王男的王姓小弟等4人也一同被捕。

基隆地檢署認定，王男疑似不滿鍾男「黑吃黑」私吞毒品，涉嫌夥同王姓小弟等2人到鍾男住處押人，隨後在車上持刀凌虐，並強餵海洛因致其死亡。之後，王男等人以黑色塑膠袋套住鍾男的頭部和雙腳，並指使鄒姓小弟等2人駕駛另一輛車將遺體載至核二廠棄屍，今天將全案偵查終結，將王等5人被依殺人、遺棄屍體及違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。