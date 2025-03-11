女行人過斑馬線險遭撞！駕駛竟「開車迴轉」沿路尾隨痛罵

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市鼓山區10日發生一起事件，31歲黃姓女子在美術東二路步行，險些遭到53歲崔姓男子駕車撞上，幸虧躲避及時才沒出意外。怎料黃女躲開以後，崔男再度駕車迴轉、一路尾隨，嚇得她趕緊報警，而這也並非崔男首次鬧事。

▲崔姓男子迴轉險些撞行人，接著又迴轉尾隨對方，並且不斷辱罵。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方調查，黃女10日下午2點多在美術東二路上行走，期間險些遭到駕車迴轉的崔男撞上，嚇得她趕緊躲避。怎料黃女閃過以後，崔男再度迴轉，並一路駕車尾隨、辱罵，嚇得她趕緊報警求助。

▲崔姓男子迴轉險些撞行人，接著又迴轉尾隨對方，並且不斷辱罵。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方獲報到場，先是安撫黃女的情緒，並且告誡崔男，避免事故進一步擴大。由於崔男迴轉時未依規定禮讓行人，警方將依規定舉發，最高可處1,800元罰鍰。

鼓山分局呼籲，遇行車糾紛時應保持冷靜，避免衝突升級，並可撥打110報案，由警方依法協助處理，以確保自身權益與安全。

▼這已不是崔男首次鬧事。（圖／記者吳奕靖翻攝）



根據了解，崔男9日搭乘輕軌時，就因未依規定收折隨身的折疊腳踏車，被保全勸阻，進而與保全發生衝突，驚動警方到場，保全人員事後也提出恐嚇、傷害等告訴。沒想到才隔了一天，崔男險些撞上行人後，又開車尾隨對方，脫序的行為令人直搖頭。