快訊／桃園八德「電動機車停門口」燒掉木造平房　1家3口命危

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區豐德路89巷連棟木造平房今（15）日中午發生大火，消防局第一大隊派出大批消防車、消防人員到場灌救，由於起火地點均屬木造結構，導致火勢蔓延迅速，消防人員雖在30分鐘內控制火勢，但消防人員在火場陸續救出2男1女共3名受傷住戶，經送醫急救後性命垂危，至於起火原因須由鑑識人員調查釐清。據了解，3人為父母和年僅2歲的男童。

▲桃園市八德區豐德路連棟木造平房今天中午發生大火，消防人員全力灌救。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，受傷3名住戶包括2歲男童與約40歲男子均呈現無呼吸心跳，已由八德分隊送往桃園區聖保祿醫院；25歲謝姓女子，無吸吸心跳，已由華勛分隊救護車送往部立桃園醫院。

據了解，3人為父母和孩子，父母送醫後已恢復生命跡象，但男童仍在搶救中。

▲桃園市八德區豐德路連棟木造平房今天中午發生大火，消防人員撲滅火勢後進入火場救人。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局勤務中心於今天中午12時10分接獲報案，八德區豐德路89巷連棟平房發生大火，疑為門口的電動機車引燃火勢，第一大隊出動17輛消防車、3輛救護車與52名警義消人員到場灌救，火場係木造結構，火勢蔓延迅速，大火在中午44分左右被撲滅，現場已燒成廢墟，至於起火原與損失正由火調科人員調查釐清。