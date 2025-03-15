高雄女討債遭殺害！兇嫌返現場模擬殺人經過　鄰居曝：他家出入複雜

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄一名住在鳳山的石姓婦人到前鎮張姓夫妻家中討10萬債務，卻慘遭殺害，並棄屍屏東山區。警方今(15日)帶著張姓男子重回案發現場模擬事發經過，同時帶回疑似作案工具的一支球棒，而周遭鄰居對於發生此事也感到震驚不已，至於詳細案發原因仍待進一步調查釐清。





▲高雄殺人棄屍，兇嫌重返案發現場模擬事發經過。（圖／記者吳世龍翻攝）

初步了解，張姓夫妻兩人積欠石女10萬元債務，石女多次追討不成，13日便決定直接到張家討債，不料進到屋內後，卻再未出現，石女兒子聯繫不上母親，焦急報案。

警方獲報後立即展開調查，起初張男夫妻兩人還辯稱，石女早已離開不知去向，直到警方拿出監視器畫面後，兩人自知法網難逃，才坦承已將石女殺害，遺體也已棄置屏東山區，警方隨後也趕往屏東尋獲石女遺體。

據周圍鄰居表示，張男一家搬到該處大約2、3年，平常出入複雜，經常會有5、6人會前來，並且在外面抽菸，與周圍鄰居幾乎沒交集，另外，張男住家附近也經常堆滿雜物，還因此驚動里長前來關切，但沒想到近日卻發生殺人案件，鄰居也感到相當錯愕。





▲鄰居怨，張嫌住家經常堆滿雜物。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方今帶著張男返回案發現場模擬犯案經過，並從屋內起獲一支疑似犯案工具的球棒，全案目前正積極偵辦當中，詳細的案發原因也還有待調查釐清。

▲警方起獲疑似作案工具的球棒。（圖／記者吳世龍攝）