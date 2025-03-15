　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

豐原高中生遭教師霸凌輕生　調查報告曝校方、台中教育局離譜行徑

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

▲豐原高中一名學生被老師、教官長期霸凌而輕生。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

2023年台中市豐原高中A生，因為不堪遭學校學務主任、主任教官等人霸凌，在學校內撒白包後輕生，直到A生父親召開記者會，此事才被公諸於世。監察院今（15日）公布該案調查報告，揭露A生在校多次遭栽贓偷錢、抽菸、吸毒並記過，即便向相關機關陳情，校方竟由該被檢舉教師自行調查，台中教育局也同意該調查。教育局更未確實按陳情人所提供資訊，督同該校依法落實相關程序，難辭督導不力之責，均有違失。監察院也通過糾正豐原高中、臺中教育局。

豐原高中A生不僅被該校學務主任、教官當成罪犯栽贓偷錢、吸毒，多次搜查書包、記過逼休學，甚至主任教官對其他同學說「該生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」，A生在2023年2月選擇在家輕生，事發後，豐原高中試圖息事寧人，將學生自殺歸咎於個人及家庭因素，更稱學生是意外離世。A生朋友們在臉書粉專「靠北豐中」發聲，兩天之內出現三十多篇貼文，曝光他憤怒燒毀休學申請書的社群發文、在走廊與校安人員爭吵的影片等被霸凌事證。

校方拖延20天才成立調查小組，直到A生父親選擇召開記者會將整件事公諸於世；2天後，台中市教育局才將校長羅瑞宏、學務主任張景翔、主任教官張喬富、教官與等7人調離現職。

監察院指出，豐原高中未依規定於5日內就A生遭不當管教情事召開校事會議，且查處陳情事件方式，違反行政程序法第32條第1項之規定，以及一再以懲處方式來處理A生的行為，明顯漠視學生自殺防治教育，台中教育局督導考核不周，亦屬有責；以及該校未於接獲B生疑似遭受性騷擾、霸凌訊息時，即進行通報、調查，臺中教育局亦未確實按陳情人所提供資訊，督同該校依法落實相關程序，難辭督導不力之責，均有違失。監察院教育及文化委員會通過調查報告，糾正豐原高中、臺中教育局。

監察委員田秋堇、張菊芳調查發現，豐原高中A生於2023年2月18日上午7點，被發現在家輕生身亡，學校於同日上午9點進行校園安全及災害事件通報，2023年2月20日媒體報導A生常遭師長搜查書包等不當對待情事，然該校知悉後竟未依規定於5日內召開校園事件處理會議處理，遲至一個月後才召開，有失即時調查及審議之程序。

臺中教育局於2023年2月21日派陳督學等人赴該校督導，惟過程中均未督導該校應儘速依規定召開校事會議，且對該校校長反映，是否可由教育局啟動教師專業審查會議調查一節，未能即時具體回應及協助，甚於2023年3月1日向該校校長提出暫緩召開校事會議之意見，雖於次日旋即更改，仍見該局輕忽相關規定及督導不力之咎，均有違失。

兩位監委表示，國教署於2022年10月29日收到檢舉豐原高中學務主任張景翔恣意搜查學生置放於走廊書包、抽走學生外套並翻找口袋之陳情郵件，國教署交由臺中教育局查處並逕復陳訴人，函請豐原高中依限查明見復；豐原高中卻是由被陳訴的張景翔自行調查自己被檢舉之違失行為，又以學務主任之主管身分自行核章，明顯違反行政程序法關於公務員本人為事件當事人，在行政程序中應自行迴避之規定，不僅違法，站在教育立場，顯為不良錯誤示範。

臺中教育局也逕行認同張景翔未遵守迴避規定之查處結果，對於張景翔究有無搜查學生書包及翻找外套口袋等行為，該局竟無任何進一步查證作為，漠視學生對於遭搜書包等違反權益之求助，確有怠失。

調查報告另指出，豐原高中A生於短期間內遭頻繁懲處，並於輕生前在校園內二度灑白包，反映A生身心狀況已出現嚴重警訊。然豐原高中漠視其尋求外界援助之訊號，反而於同日以小過及警告連續處分A生，顯然未顧及A生身心健康，違反兒童權利公約第3條兒童最佳利益考量之基本理念，實有違失。

調查報告發現，A生於豐原高中1年半期間，共有1次大過、4次小過、18次警告懲處，經調查小組調查認定該1次大過有瑕疵，且應撤銷3次小過及13次警告，監委表示，足見豐原高中對於學生懲處之正當程序存有嚴重瑕疵且未符比例原則，核有失當；更凸顯A生對同學抱怨被師長針對等情確有其事，亦經臺中教育局調查認定學務主任張景翔、主任教官張喬富霸凌成立。

監委指出，豐原高中霸凌環境使A生身心不堪負荷，陷入孤立無援的險境，且一再以懲處的方式來處理A生的行為，忽略該等行為的原因及反應的意義，該校明顯漠視自殺防治教育等情，臺中教育局督導考核不周亦屬有責。

監察委員表示，2023年3月25日豐原高中經媒體披露，該校畢業B生於就讀豐原高中期間，疑遭該校主任教官張喬富性騷擾，並據該校2023年3月23日臨時校務會議紀錄，豐原高中校長、學務主任張景翔等教職員，均曾獲悉B生疑遭性騷擾訊息，惟該校責任通報人員均未依法進行校安通報及調查。案經臺中教育局合併該事件在內數起延遲通報情事，認定豐原高中教職員共計6人違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準，裁處新臺幣6萬元至12萬元不等罰鍰。

此外，兩位監委說明，臺中教育局接獲陳訴豐原高中主任教官張喬富疑性騷擾B生案，逕予轉交豐原高中辦理，然豐原高中並非交由熟悉性平業務之該校生輔組長處理，卻由學務主任張景翔辦理，隨後並回復臺中教育局。事後，臺中教育局於該校未確實調查情形下，竟依據學務主任張景翔所復，再函復陳情人。臺中教育局及豐原高中均稱因不詳相關資訊，然據陳情人信函及臺中教育局回復內容，均已明確指出人、事，臺中教育局及豐原高中均有延宕校園性別事件通報及調查，確有嚴重違失。

監委進一步指出，張喬富於本次兩案發生時擔任該校主任教官，經調查涉及對A、B兩生霸凌或性騷擾事件，類此事件均影響學生身心甚鉅，並嚴重損及人權。案關行為人雖尚有行政救濟猶待進行，固為維護其個人法益，惟類案行為人於相關懲處及處置確定後，若仍能返回校園，教育部允宜就其返校前之評估、預備機制等，建立相關配套措施。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」：精彩的來
「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油
澤倫斯基證實：有很大機會「結束俄烏戰爭」！　認1問題是關鍵
快訊／7縣市大雨特報！下到入夜
保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪
完成階段性任務　台鐵公司首任董座杜微傳提請辭
眾量級賺超過1億！Andy「6年領695萬」佔6.95%　網
快訊／大雷雨還沒完！7縣市再炸2小時　防冰雹、強陣風
國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了　全班瞬間沸騰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

來台當翻譯美國7旬翁退休成獨居老人　住家驚變誇張「垃圾山」

「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油

蘇俊賓喊「不該在黨內找戰犯」　林沛祥：趕快幫忙連署比較重要

豐原高中生遭教師霸凌輕生　調查報告曝校方、台中教育局離譜行徑

中國稱「台灣沒有什麼總統」　外交部：扭曲台灣主權地位的說法

國民黨辦百場政策說明會抗罷免　藍委：社會上不該只有一種聲音

藍轟賴清德恢復軍審「搞戒嚴」　16藍委去年才提案修更嚴格版本

國民黨擬推公投反制軍審制度　智庫：訴諸更大的民意

海委會守護海疆　五大行動全面監控權宜輪收成效

國民黨再轟「錯誤能源政策」害漲電價　經濟部回應了

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

來台當翻譯美國7旬翁退休成獨居老人　住家驚變誇張「垃圾山」

「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油

蘇俊賓喊「不該在黨內找戰犯」　林沛祥：趕快幫忙連署比較重要

豐原高中生遭教師霸凌輕生　調查報告曝校方、台中教育局離譜行徑

中國稱「台灣沒有什麼總統」　外交部：扭曲台灣主權地位的說法

國民黨辦百場政策說明會抗罷免　藍委：社會上不該只有一種聲音

藍轟賴清德恢復軍審「搞戒嚴」　16藍委去年才提案修更嚴格版本

國民黨擬推公投反制軍審制度　智庫：訴諸更大的民意

海委會守護海疆　五大行動全面監控權宜輪收成效

國民黨再轟「錯誤能源政策」害漲電價　經濟部回應了

市值型ETF盲點　 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

戚薇「內褲襪子不能一起洗」與老公起爭執！人妻女星：要信任洗衣機

IC大廠副總妻當小三！網紅酸她：高端玩家、專睡處長　這下慘了

NB新多巴胺跑鞋變特調堅果拿鐵！Vans加入復古薄底鞋戰局　側條紋潮翻

來台當翻譯美國7旬翁退休成獨居老人　住家驚變誇張「垃圾山」

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」：精彩的來了

Andy反擊片「10小時破300萬觀看」　網抖內揪1關鍵：誰有鬼很明顯

湖人8人缺陣！詹皇還要休1周　禁區新援低迷卻未被釋出原因曝

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

一代大俠張振寰紅極一時　兩段婚姻經商失敗從此不振

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

政治熱門新聞

國民黨再轟能源政策錯誤　經濟部回應了

王世堅要求列「死刑時間表」殺人償命　卓揆：合憲範圍中予以執行

國民黨：各部會認了今年預算都增加

要賴清德收回「境外敵對勢力說」！　馬英九：別陷國家於不義與苦難

海委會守護海疆　五大行動全面監控權宜輪收成效

豐原高中生遭教師霸凌輕生　調查報告曝校方、台中教育局離譜行徑

陸配喊武統台灣！王鴻薇聲援　綠議員：妳到底是哪一國的立委？

國民黨擬推公投反制軍審制度　智庫：訴諸更大的民意

藍轟賴清德恢復軍審「搞戒嚴」　16藍委去年才提案修更嚴格版本

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

「台灣人準備好上戰場了嗎」　羅智強曝賴清德算盤：一步步往戒嚴推

有國產鮮乳標章才能稱「鮮乳」！　外國乳品統稱牛奶

藍營批賴「麻煩製造者」　綠曝藍幹部一舉：朱立倫應該向國人道歉

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

更多熱門

相關新聞

彰化私立國中爆霸凌？　校方調查中

彰化私立國中爆霸凌？　校方調查中

彰化某私立國中遭媒體爆料近日發生一起疑似校園霸凌事件，一名國二學生A同學的座位連續4天遭到嚴重破壞，導致該生心生恐懼，不敢到校上課，甚至萌生休學念頭，身心受到極大創傷。家長指控校方在處理過程中相當消極，對此，校方強調全案已進行校安通報，事件正在調查中。

虐童案「社工上銬」惹議！　監院糾正警政署、北市政府警察局

虐童案「社工上銬」惹議！　監院糾正警政署、北市政府警察局

台灣引興公司新闢草屯廠落成啟用

台灣引興公司新闢草屯廠落成啟用

祭孫中山遭嗆下台　朱立倫：怨氣化作志氣

祭孫中山遭嗆下台　朱立倫：怨氣化作志氣

呼應盧秀燕！　國民黨團呼籲賴政府：爭取台晶片銷美免稅

呼應盧秀燕！　國民黨團呼籲賴政府：爭取台晶片銷美免稅

關鍵字：

監察院台中市府台中教育局豐原高中霸凌輕生盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

65歲張振寰被發現陳屍家中　警方初判死因

破百萬才48hrs　Andy頻道飆破「200萬訂閱」

桃園28歲警租屋處猝死　女友上門找人心碎

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

人妻出軌武術教練懷孕！綠帽尪傻傻養小孩

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面