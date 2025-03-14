開BMW國道逼車！害5歲童拋飛慘死　企業前董座1200萬和解換緩刑





▲國道秀水路段翻覆5歲辛童拋飛車外死亡。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

彰化張姓男子2023年2月間，駕駛BMW X6行駛國道1號秀水路段，不滿辛女超車，狂閃大燈、按喇叭，接著以逾140公里高速，變換車道「剪車」辛女再兩度煞停，導致辛女車子失控翻滾10圈，車內5歲辛姓男童噴飛車外傷重不治，還造成3人輕重傷。彰化地院依過失致死、肇逃等罪判3年2月徒刑； 案經上訴後，張男坦承犯行，賠償1200萬元達成調解，台中高分院判2年、緩刑5年。

此起車禍事故發生於2023年2月13日，辛姓婦人讓5歲兒子坐在副駕駛座，未使用安全座椅座墊、僅腰間繫上安全帶，卻因為車禍噴飛倒臥在國道上，車體零件與車內物品散落一地，右後座的2歲辛姓女童輕傷，另名38歲張姓女子也受輕傷。

▲辛女捧兒子遺照控訴。（圖／ETtoday資料照）

根據了解，張男為彰化某中小企業前董事長，張男應訊時否認惡意逼車，辯稱因辛女硬要超車，才會按喇叭與閃大燈，超越辛女時因時速達140公里，時速過快，才會稍微煞車減速，當時跟辛女保持三至四台車輛距離，不知道有事故發生，所以未停車。

檢方調查認定，張男與辛女是偶然行駛相遇時發生的車禍，並非相約競速，雙方係互相超車引發的行車糾紛，張男衝動的對辛女的行車行為，主觀上尚難認有致生公共危險之意，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌予以起訴，另辛女未幫兒子設置安全座椅，同樣依過失致死罪嫌起訴。

法官審理認為，被告張男未保持前後兩車的行車安全距離，駛入辛女前方，並驟然煞車的過失駕車行為，造成辛女緊急煞車左右閃避車子翻覆，即使辛車有爆胎，亦是因被告張的過失駕車行為在前，使辛不得不為緊急煞車等閃避作為，而致車輛翻覆、爆胎，導致5歲童辛童被拋出車外，以致受傷死亡。

法官審酌被告張男及辛女過失，造成辛童死亡，張男肇事後直接駕車逃逸無蹤，棄傷亡者安危情形於不顧應予嚴厲譴責。被告辛坦承犯行，犯後態度良好，應予酌情從輕；被告張男雖與另一受傷張女達成調解，然並未與被害人辛女達成和解或獲得原諒，張僅願意賠償300萬元(不含強制責任險)；辛女要求賠償計1680萬元《不含強制責任險》，雙方調解不成立。

法官認為，張男不僅就此部分未彌補過錯，還曾「關說承辦法官」，犯後態度惡劣，足見並未明瞭自己疏失過錯嚴重性，而未見悔意，應予從重，且其否認犯行，也難從輕量處，張男犯過失致人於死罪，處1年10月徒刑。又犯肇事致人死傷逃逸罪，判處2年2月徒刑。應執行有期徒刑3年2月。辛女犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年。緩刑2年。

案經上訴，張男認罪，且賠償1200萬元與辛女達成調解，並當場誠摯道歉獲得諒解，台中高分院改判有期徒刑2年、緩刑5年。可上訴。