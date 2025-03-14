　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

金秀賢事件燒不停！7-11高雄見面會主辦單位回應了

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲金秀賢事件燒不停！7-11高雄見面會主辦單位回應了 。（資料照／業者提供）

記者王威智／採訪報導

7-ELEVEN攜手韓星金秀賢，3月30日將於高雄夢時代舉辦見面會，粉絲可用OPENPOINT點數抽VIP門票及合照機會。然近期緋聞爭議讓活動關注度飆升，記者致電承辦方，對方僅回應「活動正常」。

7-ELEVEN今年在高雄櫻花季活動中攜手韓國頂尖演員金秀賢，將於3月30日在高雄夢時代舉辦專屬粉絲見面會。粉絲可使用OPENPOINT點數參與抽獎，10點即可參加一般抽獎，100點則有機會抽到VIP區與金秀賢合照的機會，限額50名。此外，7-ELEVEN推出一系列以金秀賢為主題的鮮食、咖啡和周邊商品，包括「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」等，購買即可獲得限量小卡和文件夾。

金秀賢近期陷入與已故女星金賽綸的緋聞風波。事件始於金賽綸上傳親密合照，隨後爆料指金秀賢與她自15歲起交往6年，引發輿論爭議。金秀賢的經紀公司否認這些傳聞，並考慮採取法律行動。另外，金秀賢被指在金賽綸陷入酒駕風波後，代付7億韓元賠償金後又要求償還，引發金賽綸的痛苦。這些爆料使金秀賢的人設崩壞，多個代言品牌與他割席。在台灣，金秀賢的風波引起廣泛關注，許多網友對其行為表示不滿，質疑其公眾形象。

記者致電承辦這次活動的「寬寬整合行銷」總經理陳功儒，詢問活動是否受金秀賢風波影響，陳功儒僅匆忙簡短回應「活動一切正常」，隨後即掛斷電話，不願多做回應，語氣略顯無奈。不過活動即將到來，卻不見品牌宣傳，粉絲熱度是否受到波及？品牌是否會在最後階段調整行銷策略？這場粉絲見面會最終能否順利登場，仍有待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億
快訊／北檢南下花蓮！搜索「戰天下」　已展開3波行動
重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸
普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」
分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心
Andy收到多少抖內？他一算驚呆：台人團結真的猛
快訊／傳傅崐萁住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢
快訊／傅崐萁花蓮住家遭北檢搜索
金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

金秀賢事件燒不停！7-11高雄見面會主辦單位回應了

全台速食優惠懶人包！肯德基買1送1、必勝客大比薩199元

咖啡買10送10！卡布、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠懶人包

歡慶世界口腔日！高露潔、好來、獅王牙膏漱口水祭1元瘋搶價

全家「藍莓霜淇淋」買1送1！超商白色情人節「冰品優惠」一次看

肯德基春遊優惠限時18天開跑！大薯買1送1、指定組合餐62折起

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

金秀賢事件燒不停！7-11高雄見面會主辦單位回應了

全台速食優惠懶人包！肯德基買1送1、必勝客大比薩199元

咖啡買10送10！卡布、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠懶人包

歡慶世界口腔日！高露潔、好來、獅王牙膏漱口水祭1元瘋搶價

全家「藍莓霜淇淋」買1送1！超商白色情人節「冰品優惠」一次看

肯德基春遊優惠限時18天開跑！大薯買1送1、指定組合餐62折起

軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人自由行前先上傳資料

沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

消費熱門新聞

金秀賢事件延燒！711見面會主辦單位回應了

咖啡買10送10、霜淇淋買1送1　超商周末優惠

肯德基4大春遊優惠限時18天開跑

全家「藍莓霜淇淋」買1送1！

全台速食優惠懶人包

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

漢堡王3款草莓漢堡只賣6天

4大速食店最新限定新品懶人包

超商省錢優惠來了！10元喝拿鐵、辛拉麵買1送1

潔淨空氣新革命！智能清淨機強效去除H1N1流感病毒

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

抽台積電股票！萊爾富「好運卡」

超商發錢了！取貨多1動作賺50元　

更多熱門

相關新聞

公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害

公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害

南韓男星金秀賢14日再度出面，公司Gold Medalist發出超長聲明，其中談到金秀賢心理處於極度不穩定的狀態，並解釋兩人交往時間點為2019年到2020年，金賽綸已經成年，最後指出《橫豎研究所》強調照片為2016年拍攝並非事實，以及該位爆料者「金賽綸阿姨」其實是「金賽綸媽媽好友」，眾多假新聞瘋傳，使得金秀賢筋疲力盡、相當崩潰。

金秀賢聲明「完整全文翻譯」！公司3重點反擊：被推上審判台

金秀賢聲明「完整全文翻譯」！公司3重點反擊：被推上審判台

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

金秀賢當兵寄信：只是寫給好朋友

金秀賢當兵寄信：只是寫給好朋友

金秀賢「焦慮崩潰」公司提早發聲！遭不明人士監視

金秀賢「焦慮崩潰」公司提早發聲！遭不明人士監視

關鍵字：

金秀賢7ELEVEN高雄見面會韓星緋聞金賽綸粉絲活動OPENPOINT品牌行銷娛樂新聞韓流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

曾國城道歉了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧「神隱1天出手了」！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面