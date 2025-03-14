▲金秀賢事件燒不停！7-11高雄見面會主辦單位回應了 。（資料照／業者提供）

記者王威智／採訪報導

7-ELEVEN攜手韓星金秀賢，3月30日將於高雄夢時代舉辦見面會，粉絲可用OPENPOINT點數抽VIP門票及合照機會。然近期緋聞爭議讓活動關注度飆升，記者致電承辦方，對方僅回應「活動正常」。

7-ELEVEN今年在高雄櫻花季活動中攜手韓國頂尖演員金秀賢，將於3月30日在高雄夢時代舉辦專屬粉絲見面會。粉絲可使用OPENPOINT點數參與抽獎，10點即可參加一般抽獎，100點則有機會抽到VIP區與金秀賢合照的機會，限額50名。此外，7-ELEVEN推出一系列以金秀賢為主題的鮮食、咖啡和周邊商品，包括「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」等，購買即可獲得限量小卡和文件夾。

金秀賢近期陷入與已故女星金賽綸的緋聞風波。事件始於金賽綸上傳親密合照，隨後爆料指金秀賢與她自15歲起交往6年，引發輿論爭議。金秀賢的經紀公司否認這些傳聞，並考慮採取法律行動。另外，金秀賢被指在金賽綸陷入酒駕風波後，代付7億韓元賠償金後又要求償還，引發金賽綸的痛苦。這些爆料使金秀賢的人設崩壞，多個代言品牌與他割席。在台灣，金秀賢的風波引起廣泛關注，許多網友對其行為表示不滿，質疑其公眾形象。

記者致電承辦這次活動的「寬寬整合行銷」總經理陳功儒，詢問活動是否受金秀賢風波影響，陳功儒僅匆忙簡短回應「活動一切正常」，隨後即掛斷電話，不願多做回應，語氣略顯無奈。不過活動即將到來，卻不見品牌宣傳，粉絲熱度是否受到波及？品牌是否會在最後階段調整行銷策略？這場粉絲見面會最終能否順利登場，仍有待觀察。