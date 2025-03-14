大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！　事前只需1步驟

▲大阪地鐵即將開放刷臉進站服務。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

大阪世界博覽會即將於2025年4月正式開幕，為了迎接大量觀光人潮，大阪地鐵宣布，將在出入站的閘門導入人臉辨識系統，提供乘客「無接觸驗票」服務，加快出入閘門的時間，以消化蜂擁而至的人流。

根據live door報導，大阪地鐵（Osaka Metro）宣布，將於3月25日正式推出「人臉辨識剪票服務」，屆時只要提前透過APP申請，乘客就能使用「刷臉進出站」的方式，直接步行通過剪票閘門，無須現金或票證。而這也是為了迎接即將到來的大阪世博會所推出的新服務。

乘客可事先透過大阪地鐵官方APP「e METRO」上傳個人的人臉照片，並綁定電子車票，隨後就可以在閘門刷臉，快速進出車站。

大阪地鐵指出，閘門上的人臉辨識攝影機雖然會持續運作，但不會錄影，只是在辨識乘客臉部時進行資料轉換，在與伺服器上預先登錄的資訊比對後就會馬上刪除數據，確保乘客的隱私安全。

目前，大阪地鐵共有134個車站，其中130個車站將導入該系統，設置人臉辨識閘門。而尚未安裝人臉辨識設備的車站或是閘門，乘客仍可使用QR Code掃描進站。

大阪地鐵在世博期間將提供多種支付方式，包括交通IC卡、QR Code掃描、信用卡感應支付以及人臉辨識，乘客可以自行選擇最適合的方式購票。