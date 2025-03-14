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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭批對軍審態度兩套標準　顧立雄：過往確實違反憲法

▲▼勞動基準法第五十四條條文修正草案 三讀 韓國瑜 敲槌 王育敏 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德13日宣布我國將恢復軍法審判，國民黨立委王育敏今（14日）在質詢時，質疑國防部長顧立雄對於恢復軍法審判立場，顧立雄則說，過往確實違反憲法，他的見解沒有改變。王育敏則批，民進黨不僅髮夾彎更是為了奪權兩套標準。

立法院會今天對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，王育敏關注恢復軍事審判。她質疑顧立雄曾經是洪仲丘案義務律師，2013年堅持守護軍中人權拒絕軍事法庭釋憲，並以「我們絕對不允許軍法復辟」訴求對馬政府修法方案寸步不讓，難道顧立雄已經背離當初的價值與理念？

顧立雄則回應，過去軍法的確違背憲法，他的立場仍以確保公平審判為原則。王育敏追問，軍法審判的方案已經出來了嗎?如果沒有配套方案，賴清德是不是先射箭再畫靶？顧立雄承認尚無配套措施，正在全盤檢討會訂定軍法官職責、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法進行盤點與完善。

王育敏又問，如果部長認為修法就可以完善軍法審判的人權，為何當年馬政府提出修法方案，顧立雄堅信軍法審判無法修法補正，現今卻可以？ 2013年民進黨黨團包含柯建銘、林佳龍都寸步不讓，認為廢除軍法才是對人權最大的保障，難道今天民進黨執政軍中人權就可以退讓了嗎？

王育敏更追問卓榮泰，當初修正的軍事審判法已經很清楚的限縮軍事法庭可以審理的範圍，只有在戰爭時期才會適用軍審法，是否代表賴清德總統即將向對岸開戰的訊號？

卓榮泰否認是開戰訊號，並表示，當年修法針對是軍中內部凌虐事件，這次是針對外部威脅，只對現役軍人特定的軍事犯罪行為包含叛亂、洩密、廢棄職務、抗命等情事進行審判。

王育敏再次強調，民間對於賴總統的已產生心理壓力，認為台灣即將要進入準戰爭狀態，請賴總統正視軍法審判對民間造成的影響。
 

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