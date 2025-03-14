鼓吹武統無助兩岸兩性互動　綠：是傷害絕大多數善良中配

▲民進黨「中共統戰大舉來襲，藍白「飼鳥鼠，咬布袋」？」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

中國對台滲透日益加劇，2024年共諜案起訴人數為2021年三倍，日前也有在台中配網紅拍攝影片鼓吹武統言論，總統賴清德昨日召開國安高層會議，提出對應五大國安及統戰威脅以及十七大項的因應策略。民進黨今（14日）召開記者會表示，世界各國包含美英日澳，也都為因應中國對外擴張之野心提出相關積極作為。呼籲藍白莫再「飼鳥鼠，咬布袋」扯台灣後腿，傷害國家安全。

民進黨發言人韓瑩表示，近期武統言論頻傳，中國對台進行文化統戰作為值得關注，昨日賴總統也召開國安高層會議做出宣示。然而，國民黨卻護航武統言論，根本是配合中共在台灣打著民主反民主，已經侵犯國家安全與社會安定，更踩到普世價值與台灣社會底線，絕大多數台灣人都無法接受。

韓瑩表示，中共利用極少數的在台中配進行統戰、撕裂台灣社會、混淆視聽認知，甚至鼓吹「武統」言論的行徑，不僅完全無助兩岸良性互動，更是在傷害已融入台灣民主社會的絕大多數善良中配。中共應對此自省、懸崖勒馬，立刻停止各項對台惡意作為。政府對中國統戰滲透採取積極有效的管理作為，才能建立健康有序的兩岸交流，守護包括言論自由在內的台灣民主自由制度。

吳峻鋕指出，檢視過去一段時間，中共當局對台的統戰威脅包括，第一，中國對國家主權威脅部分，依《經濟學人》揭露中國透過外交手段爭取70國支持其「可用任何手段統一台灣」；中國對國軍的滲透及間諜活動威脅部分，「復康聯盟黨」長期收中國金援發展組織、吸收軍人加入、籌建武裝部隊；退役飛官史濬程等遭中共吸收，將雄三飛彈部署等國防機密賤賣給中共長達三年；中共長期吸收退、現役軍人，趁機發展組織、簽署「不抵抗承諾書」。

吳峻鋕說，中國混淆國人對國家認同威脅，中國官媒發動台灣藝人轉發「中國台灣省」、「慶祝中華人民共和國生日」貼文；中共舉辦「黃埔建校」、「海峽論壇」等活動拉台人赴中統戰、趁機辦理中國證件；中配在台籌組政黨宣揚「兩岸一中」、網紅散播「武統台灣」言論等情況。中國官媒「海峽導報」吸收台灣網紅、以中資買通台人製作「假民調」挺「藍白合」；中華統一促進黨為中國在台發展組織、接受中資介選、多次暴力破壞社會秩序。

吳峻鋕直言，中國藉融合發展吸引台商、台青威脅，中國北京、上海多家公司違反在台挖角半導體、AI、手機、電腦等產業科技人才；一貫道、統一教等信徒赴中從事宗教交流，卻遭中國公安拘捕、至今滯留未歸；網紅八炯「統戰紀錄片」揭露中國「台青創業基地」等陷阱，對年輕人「養套殺」。

吳峻鋕表示，不只是台灣，世界各國也都為因應中國對外擴張之野心提出相關積極作為。中國有四大作為在國際上進行滲透，包含認知戰、跨境鎮壓、駭客及間諜，世界各國包括美國、英國、日本等等，事實上都有明確的反制作為，如美國國會通過多起對抗中國的法案，例如對美國電信科技業的滲透、成立對抗中國惡意影響的基金以及逮捕在美國從事海外警察工作的中國特工；在澳大利亞方面，則是透過外國干預法設立反間諜小組，在澳洲大學推動反滲透干預的訓練等等。

韓瑩表示，中共統戰大舉來襲，藍白卻「飼鳥鼠，咬布袋」，在國會大開國安漏洞。包括馬英九、傅崐萁曾提出欲修法限縮《反滲透法》；藍委提案修《兩岸人民關係條例》將中配入籍六改四、廢除中國人繼承台灣人遺產上限，大開國安漏洞，以及各種架空政府、弱化國防、離島引進中資等提案，還包括國民黨、民眾黨在立法院阻擋民進黨修法「立委赴中報備」近50次等。當全世界都在防堵中國勢力擴張時，藍白立委卻在立法院幫中國大開後門。

