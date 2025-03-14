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家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方控訴女方一家奪走經營10年的頻道，引發關注。有網友發現，早在2月時，就看到家寧哥哥疑在網路PO文說要頂讓雞肉店，坪數大約5坪，還比Andy家大，而頂讓理由是店長開刀需要長期休養。《ETtoday新聞雲》今（14）日前往位於新北中和的分店，目前鐵捲門拉下沒有營業，附近店家說，該雞肉店似乎因受風波影響，最近已把招牌拿下。

粉專「DJ金寶」發文，一名自稱與家寧哥哥合作的業者透露，合約被鑽漏洞，導致至今都沒有拿到分潤，「又一個案例『每開一家分店就依照比例分潤』，分潤繼續掛零，但店家已經開店六家了，打開合約才發現沒看清楚」。

有網友陸續在臉書爆廢公社、Threads上分享截圖，內容是臉書頂讓店面社團的文章，發布時間為2月27日，發文者聲稱，因為店長開刀需要長期休養，想將雞肉店轉讓，該店平均月淨利6萬元，大約5坪的攤位轉讓金額為3萬元（不含押金），且包含所有設備，該雞肉店的店名與家寧哥哥經營的雞肉店一模一樣，留下的聯繫方式也相同。

▲▼ 家寧哥哥疑似就在網路上PO文說要頂讓雞肉店 。（圖／記者陸運陞攝）

▲雞肉店要等下午才開始營業。（圖／記者陸運陞攝）

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《ETtoday新聞雲》今前往位於新北中和的雞肉店，因為是黃昏市場，下午才會開始營業，目前鐵門拉下，詢問附近的店家，他們說該雞肉店似乎因為最近鬧出相當大的風波，所以把招牌給拿下。

不過，家寧哥哥經營的雞肉店臉書粉專、IG目前沒有任何關於頂讓的文章，但仍有大批網友在每篇文章底下留言洗版，揚言抵制產品、要求說明事情原委，該店的臉書粉專評價甚至被洗到只剩下1顆星。

▲▼ 家寧哥哥疑似就在網路上PO文說要頂讓雞肉店 。（圖／記者陸運陞攝）

▲左邊拉下鐵捲門的攤位為家寧哥哥雞肉店。（圖／記者陸運陞攝）

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