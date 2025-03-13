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鳳梨怒爆疲老闆欠2億「自導自演被押走」！幫喬500萬反被控設局

記者閔文昱／綜合報導 

被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的電商疲老闆被爆經營不善，近日以「內部調整」為由暫停營業，引發廠商不滿，就連網紅「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責，起初他聲稱與鳳梨的誤會已解開，不過之後又疑似指被對方設局。對此，鳳梨今（13日）痛批疲老闆滿口謊言、自導自演，才引發後續這麼多風波。

疲老闆先前表示，由於他個人財務狀況問題，在跳票當天有不少「社會人士」到他的公司，他為了保護員工立刻趕到現場，但之後他欲言又止透露，接下來的事情就不太記得了，「我的手機也被…」暗指自己被人押走，甚至在12日晚間自爆，是遭「好兄弟」設局，而押走他的人疑似就是鳳梨的金主，如今公司也是在鳳梨手上。

▲電商疲老闆驚爆跳票，引發高度關注。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

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▲電商疲老闆驚爆跳票，引發高度關注。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

對此，鳳梨今晚爆氣直播，痛批疲老闆滿口謊言，去年底因為公司財務問題向他求援，他出手協助幫忙借錢，甚至代墊租金、押金、貨款等，不料疲老闆之後竟然跳票失蹤，讓他無法跟金主交代，對方甚至自導自演「被押走」，詢問是被誰押走又改口稱「不知道」。

鳳梨強調，疲老闆在外面積欠2億，但和自己的債務金額只有500萬，對方卻把矛頭都指向他，自己根本是好心幫忙卻惹得一身腥，讓他氣得再次強調「你把我背書的500萬、代墊的租金、押金、貨款還我！公司還你！我不想淌這個渾水，我生活過得好好的，我要接手一間欠款9位數的公司，我太閒喔？」

▲鳳梨開直播怒嗆疲老闆滿口謊言。（圖／翻攝自鳳梨直播）

▲鳳梨開直播怒嗆疲老闆滿口謊言。（圖／翻攝自鳳梨直播）

疲老闆先前指出，自己一直很認真經營公司，但可能野心太大、太急了，起初經營海產也慘賠100多萬，現在的公司更是砸了上千萬經營，為此他向一些「民間借貸公司」借錢，結果卻導致錢坑越來越大，如今這間公司、商標都已不在他手上，他未來會盡全力討回來，至於欠廠商、顧客的，他也不會跑，「要跑我早就跑了，該還的我一定一毛不會少」。

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