重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，之後Andy則時不時會在新的頻道「Andy老師」更新影片。有網友便發文表示，她這幾天重刷Andy的舊片，發現「小套房」系列的主題，讓她有了不同的感受。貼文底下，也有不少網友有同感。

有網友在Dcard上，以「Andy影片埋的伏筆」為標題發文，提到她這幾天在幫Andy重刷新頻道上的舊影片，其中「小套房」系列的主題，就讓她內心酸酸的，尤其是在知道Andy的委屈之後，現在重看的感受真的很不一樣，不過既然有許多人向Andy伸出援手，Andy應該可以搬家了吧？

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▲Andy老師曾發布「四坪套房」系列影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

貼文底下，也有網友表示，「如果不了解事情經過，我也會覺得討厭，看起來超像大網紅裝窮，竟然忍這麼久才出來解釋」、「我之前就一直在想，一堆跟他一樣1、200萬訂閱的，都買房、買車了 他怎還在這小套房？原來是被吸乾了」、「知道真相後再回頭看懂這些伏筆會越看越難過」、「現在回顧真的好心酸，Andy趕快搬家」、「我昨天看他發的第一支影片，搬回小套房、音樂一下，我就哭了！開門那一刻，我又哭了，他說他長大了，我又哭了」。

也有網友在影片底下留言，「8:52『你知道吧？我花了多少的力氣，讓自己看起來那麼從容的面對所有失去』」、「『你知道吧？我花了多少的力氣，讓自己看起來那麼從容的面對所有失去。』翻到這頁當下，你一定覺得很心酸，加油！希望官司能打贏」、「這句話真的是太貼切」。