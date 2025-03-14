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高爾夫球擊碎眼球！　英44歲男「視網膜破裂」永久失明

▲▼高爾夫球擊碎眼球！44歲英男永久失明。（圖／Leigh Powell）

▲男子遭高爾夫球擊中眼球，右眼永久失明。（圖／Leigh Powell，下同）

記者王佩翊／編譯

英國一名建商平時熱愛打高爾夫，然而他卻在球場上遭遇嚴重意外，因為被球友打來的球擊中臉部，導致右眼失明，無法再繼續工作，生活陷入困頓，最終不得不賣掉自己的房子。

根據《每日郵報》報導，來自英國格洛斯特郡（Gloucestershire）萊德布魯克（Lydbrook）村的44歲利波羅（Leigh Powell）是一名建商，他熱愛打高爾夫球已經超過20年。2024年6月14日，他與好友一同在當地高爾夫俱樂部打球，卻發生意外。

利波羅當時被一顆突然飛來的球擊中眼部，眼睛遭到重創，當場昏迷超過5分鐘，在場所有人一度以為他已經死亡。利波羅送醫後，眼睛因遭受重擊嚴重腫脹，醫生表示，只能等到5個月後眼睛消腫，才能進行詳細檢查並安排手術。在這段期間，他每天需要點眼藥水多達50次，甚至需要長時間坐著睡覺，才能讓眼部積液排出。

回憶起當時的情景，他形容現場「到處都是血」。他說，「那種痛苦是難以形容的，我從來沒經歷過這樣的疼痛，我只是不停地尖叫，就連嗎啡都無法緩解。」

事故發生後，雖然現場有人立刻打電話叫救護車，但醫護人員告知需要5個小時才能到場。他只能暫時用冰袋敷住眼睛，並請父母開車送他到醫院。

檢查結果顯示，他的眼球從晶狀體到視網膜都已嚴重受損，醫生告知他，右眼將永久失明。隨後，他被轉送至另一家醫院接受治療。

這場意外讓他無法繼續從事建築工作，至今已損失約3.2萬英鎊（約新台幣136萬元）的收入。他目前只能依靠每月360英鎊（約新台幣1.5萬元）的政府補助維生，但這筆錢遠遠不夠支付生活開銷，因此他只能賣掉自己的房子。

★★★ 以下畫面恐引起不適★★★

▲▼高爾夫球擊碎眼球！44歲英男永久失明。（圖／Leigh Powell）

 
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