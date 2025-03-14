「巨蟹座」藝人接連出事！　唐綺陽曾提醒：2-5月有突發狀況

▲近期熱門話題的Andy老師，和其他娛樂新聞焦點人物都是「巨蟹座」。（圖／IG／＠andy1994x）



記者葉國吏／綜合報導

YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy爆料前女友家寧一家人私吞金錢的真相，引發廣泛關注。回顧2025年上半年娛樂圈風波不斷，網友發現事件當事人許多都是巨蟹座引起討論。被封為國師的唐綺陽過去就曾預測巨蟹座上半年運勢，提醒2-5月會有突發狀況發生。

有網友近日發現，今年上半年的娛樂新聞中出現了一個「驚人巧合」，登上版面的幾位如汪小菲、孟耿如、李威、陳曉、蔡阿嘎以及最近的Andy老師，竟然都是巨蟹座。這篇貼文一出立刻引發眾多討論。

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▲李威涉嫌參與精舍命案與共犯勾串，被檢察官諭令30萬元交保，因供述有助追訴其他正犯、共犯，依《證人保護法》可請求法院減輕或免除其刑。（資料照／記者黃宥寧攝）

有同樣是巨蟹座的網友回文「身為巨蟹人，超有感！」、「我也巨蟹，今年剛開始沒多久就一堆事。」、「我也是巨蟹，卡官司。老公也是巨蟹，鬧到想離婚。」

網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就曾在1月預測2025年巨蟹座上半年運勢，表示巨蟹座從一、二月起就忙於新領域的發展，從去年九、十月的努力中收穫反饋並調整步伐。三至四月表現出色，但需注意情緒控管。五至六月則有賺錢和加薪的機會，但也要小心漏財或衝動消費。

▲孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

二至五月期間，諸星進入巨蟹座的十宮，突發狀況讓巨蟹座的能力被看見並受到肯定，主動承擔責任將有助於事業更上一層樓。事業方面，雖然遇到貴人提攜，但也會有一些限制。六月起，巨蟹座的角色定位逐漸明朗，內耗型巨蟹可能感到受困，但在沉潛中尋求突破。

二至五月受天王星影響，巨蟹座可先試水溫，嘗試跨領域的發展。感情方面，五月桃花運來自工作上的接觸，彼此互相欣賞，會被有能力、有想法的對象吸引。