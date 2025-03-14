今明轟雷雨！　明晚起氣溫驟降「觸及寒流」剩5℃

▲今明兩天有雷雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(14)日鋒面在北部近海徘徊，北台灣稍涼，南台灣仍偏暖，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。明晚起冷空氣南下、氣溫驟降，下週日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準，入夜及清晨，因「輻射冷卻」加成，強度觸及「寒流」標準，部分最低氣溫5度左右。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(14)日鋒面在北部近海徘徊，北台灣稍涼，南台灣仍偏暖；由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬容易起霧。

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今日各地區氣溫為：北部14至24度、中部17至28度、南部19至31度、東部19至29度。

▲冷空氣原為「強烈大陸冷氣團」的強度(左圖)；同時的地面氣壓及降水圖顯示，因天氣晴朗，「輻射冷卻」加成，將低溫降至「寒流」標準(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

明(15日)下午至下週(16)日鋒面通過，明下午起各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。明晚起冷空氣南下、氣溫驟降，下週日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準(台北測站逼近12度，部分北部平地已降至10度以下)。

下週一(17日)至23日連續7天、大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲。下週一至下週四(20日)白天在陽光下或不覺冷，但入夜及清晨，因「輻射冷卻」加成，將原「強烈大陸冷氣團」推昇至觸及「寒流 (台北測站約10度)」的標準(圖)，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右；不過、模式還在微調，需密切觀察。下週五(21日)白天起至23日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升。