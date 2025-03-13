「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞　原因曝光

▲「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣首位歸化籃球球員戴維斯（Quincy Davis），於2023年5月12日晚間因探視小孩問題，與前妻在桃園市中壢分局青埔派出所前發生拉扯，導致前妻受傷。戴維斯被控違反家暴保護令並依傷害罪起訴，一審判處拘役30天，得易科罰金。上訴至二審後，台灣高等法院認定其並非故意傷害，改依過失傷害罪判處拘役20天，得易科罰金，全案定讞。

回顧案情，戴維斯與前妻離婚後，雙方約定輪流照顧小孩，並因前妻聲請家暴保護令，決定在派出所前接送小孩。2023年5月12日晚間，戴維斯希望前妻能讓小孩看完他的籃球比賽後再送回，但前妻拒絕，雙方因此發生爭執。戴維斯在情急之下從後方環抱前妻，導致前妻左手背及右前臂受傷。

事後戴維斯否認有傷害前妻的故意，並辯稱當時只是想要抱小孩進派出所，並未觸碰前妻手部，強調自己並非暴力之人，來台多年無任何前案紀錄，只是一時疏忽造成前妻受傷。前妻則表示，當時她牽著小孩準備離開時，戴維斯用英文辱罵她並衝上前環抱她，導致她受傷，認為戴維斯的行為已構成傷害罪。

桃園地院一審認定，戴維斯作為知名籃球運動員，應該對自己的言行舉止更加注意，但他未能控制情緒，強行抱走小孩導致前妻受傷，因此依傷害罪判處拘役30天，得易科罰金。

案經上訴，台灣高等法院二審審理後，認為戴維斯並非直接攻擊前妻，且過程短暫，前妻傷勢輕微，難以認定戴維斯主觀上有傷害故意。合議庭認為，戴維斯應該預見到自己的行為可能對前妻造成傷害，但他未能注意到這一點，因此改判過失傷害罪，處以拘役20天，得易科罰金，全案定讞。