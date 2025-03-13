又有2陸配網紅宣揚武統遭調查！　移民署揭底線：不得宣揚戰爭



▲涉嫌宣傳統戰、武統台灣的陸配恩綺遭移民署約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



繼陸配網紅帳號「亞亞在台灣」的湖南省陸女劉振亞，自拍影片宣傳大陸統戰及武統言論後，日前遭移民署廢止依親居留許可，移民署陸續接獲許多類似的檢舉個案，包含在大陸版抖音粉絲達7.7萬的安徽省陸配恩綺，以及另名陸配小微，其中恩綺已經完成行政約談程序，移民署也將通知小微到案說明。



移民署11日大動作認定拍攝統戰、武統台灣影片的湖南省陸配劉女觸犯大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」言論有危害國家安全、社會安定事實，依法廢止劉女在台依親居留許可，並且5年內不准申請依親居留，這也是近年來台灣首位因拍攝武統影片遭取消居留資格的陸配。



但同樣影音內容涉及統戰台灣的還有經營「在灣灣正能量」的陸配恩綺、及另名陸配「小微」兩人均透過大陸版抖音宣傳「祖國統一勢不可擋」甚至在台灣拍片高舉五星旗，宣稱台灣是中國的領土，移民署證實這些紅統陸配均遭民眾檢舉，目前受理依法調查中。



移民署間接證實，表示會對收到檢舉、涉嫌拍攝統戰、武統及其它恫嚇傷害台灣民主價值言論的陸配展開調查，其中，經營「在灣灣正能量的」陸配恩綺，日前遭移民署約談調查訪談，並呈報陸委會及國安機關討論如何處置；另名涉及紅統言論的陸配小微部分，移民署也已發出約談調查公文，預料近期將完成行政調查程序。



移民署強調：中華民國為自由、民主及法治國家，憲法雖保障人民言論自由，惟言論自由有其合法界限，也非天上掉下來的禮物，任何鼓吹統戰及武力侵台言論，都觸犯台灣法律，也觸犯聯合國兩公約的「公民與政治權利公約」第20條亦明定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之，故任何人都不得濫用言論自由。兩名遭約談陸配近期將會做出相關行政處分。

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