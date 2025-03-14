鮑魚聞人鍾文智判30.5年落跑！通緝照片曝光　時效到2065年

▲刑事局發布鍾文智緊急查緝專刊通緝。（圖／翻攝刑事局網站）

記者劉昌松／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒作多檔存託憑證（TDR），獲利4億元，被依違反《證交法》等多項罪名，12日共被判刑30年5月定讞，因法院審理期間未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定隔天就人間消失，台北地檢署拘提無著，立即發布通緝，刑事局14日將鍾文智列入緊急查緝專刊，通緝時效長達40年到2065年為止。

檢方起訴指出，被稱為「鮑魚聞人」的鍾文智在2010年9月起，炒作新加坡掛牌上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司，在台發行的TDR(存託憑證），將價格炒高至46元，高於大盤行情18％以上，另外涉嫌炒作明輝、特藝石油等等多檔TDR，獲利超過4億元。

因TDR是否屬於《證券交易法》規範的「有價證券」等法律問題，引起多方討論爭執，案件從2015年起審理到2025年才確定，期間因國寶集團朱國榮在法院審理期間棄保潛逃，遭社會批判，高院一度裁定鍾文智須接受科技監控，到2024年10月17日為止。

負責監控的科偵中心目前開案控201件，其中檢方要求監控的案件111件、院方90件，科偵人員會依據系統紀錄，注意案件監控期間，鍾文智案在監控即將到期前，已通知法院注意時間，但法院決定不再繼續，並通知科偵人員與鍾文智約好時間，拆下電子腳鐶等監控設備。

等到鍾文智12日判刑確定後，北檢當天下午接到判決書，立即啟動防逃機制，對鍾文智祭出限制出境、出海等管制措施，並確認每周一、四、六要報到的鍾文智，10日（周一）還有定時到轄區派出所報到，但13日的報到時間，鍾文智卻沒有現身，檢察官拘提無著後立即發布通緝，依鍾文智被判超過10年的刑度，行刑權時效為40年，鍾文智將被通緝到2065年為止。