Andy、孟耿如都是！占星師曝「火燒巨蟹座」：這時間才會結束

▲近期熱門話題的Andy老師，和其他娛樂新聞焦點人物都是「巨蟹座」。（圖／IG／＠andy1994x）

圖文／CTWANT

近日有網友指出，2025上半年的娛樂新聞焦點人物，居然都是「巨蟹座」，其中包括汪小菲、孟耿如、李威、陳曉、蔡阿嘎和近期熱門話題的Andy老師。對此，占星專家Sandy表示，會這樣是因為火星逆行在巨蟹座，且會一直待到4月18日才離開，6月10日開始才將是巨蟹座幸運高峰期。

占星專家Sandy老師近日在自己的Facebook粉專「被新聞耽誤的占星師」發文，指出2025上半年的焦點人物，多數都是「巨蟹座」，是因為從1月6日開始，火星逆行在巨蟹座。逆行時間要到2月23日才恢復順行，目前火星仍在巨蟹座，會一直待到4月18日。

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Sandy表示，火星代表衝突與傷害，但不是所有的巨蟹都會受到傷害，也可以把這股火能量，用在改變生活。不過，在這段時間，巨蟹座的脾氣也有可能異常火爆，容易爆走。

Sandy透露，巨蟹座的朋友不用太擔心「預計到四月中，隨著火星離開巨蟹座，煩躁感就舒緩很多！」且從6月10日開始，占星界最幸運的木星就來到了巨蟹座了，會是巨蟹座12年一次的幸運高峰期。

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