聽說Andy「請法扶律師」！巴毛律師要哭了：這把坑太大了點

▲Andy老師。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber Andy老師近日在個人頻道上傳影片，對前女友家寧一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論。對此，巴毛律師表示，聽說Andy請的律師竟是法扶律師，「我真的要哭了，兩百萬訂閱紅極一時的YouTuber被女方吃乾抹淨，連律師都請不起。」不過，後來巴毛律師更正消息來源，確認Andy老師請的不是法扶律師。

陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」表示，聽說Andy老師的律師是法扶律師時，她真的要哭了，「兩百萬訂閱、紅極一時的YouTuber被女方吃乾抹淨，連律師都請不起，法扶審資力還通過，這一把坑太大了點。」貼文引發討論，不少人心疼不已，「法扶認證的窮」、「真的『一無所有』」、「那是真的窮耶…」、「慘到我不太相信是真的。」

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據財團法人法律扶助基金會，能申請法扶律師之審查標準，需審查申請人的「資力」（即財力）和「案情」，其中資力部分為「1.全戶每月收入、名下資產數額應符合法扶基金會。」「2.無資力標準：有些特殊條件可不審查資力（如中低／低收入戶、特殊境遇家庭等）。」「3.若您超過法扶基金會資力標準，可參考是否符合其他扶助專案，有些專案會放寬資力標準。」

不過，也有人指出，Andy老師請的律師是業界非常有名的律師，「律師可以同時接法扶case也可以接一般人case，即使張律是法扶律師，有在接過法扶案件。但Andy委任張律時，不等於Andy就是申請法扶，也不等於Andy是找法扶律師，有區別的。」

另外，巴毛律師後來也更正消息來源，確認Andy老師請的不是法扶律師，「原本的消息來源已經刪文更正了。」