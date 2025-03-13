賓士男午夜逼車狂追5mins！被害人嚇到躲進大樓　他2天後被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市36歲蘇姓男子開著租來的白色賓士，和26歲傅姓男子開的自小客車發生行車糾紛，蘇男不但一路尾隨近逼，還多次超車緊急煞停，追逐逼車過程長達5分鐘，傅男最後開進大樓地下室才躲過一劫，霧峰警方獲報後6分鐘抵達租車行，不料被蘇男兔脫，警方在賓士車內查獲1把改造手槍、子彈14顆、120公克毒品等，2天後循線逮捕，槍枝送鑑定後具有殺傷力，全案依法送辦。

▲賓士男子午夜逼車，見警方上門立即脫逃，但2天後還是落網。（圖／警方提供，下同）

傅男去年11日26日晚間開車行駛在大里區，和蘇男開的賓士車發生行車糾紛，在某個路口的左轉車道等候左轉時，發現賓士車靠得很近，簡直貼到車尾，傅男心生畏懼，決定不等左轉了，趕緊加速駛離，賓士車緊跟在後，就這樣一路瘋狂追逐。

傅男邊開邊慌張的說，「我又沒惹到他」、「為何一直逼車？」沿路左轉右柺，最後開進某棟大樓地下室躲藏，驚魂甫定後，立刻報警。

警方當晚8點45分獲報，立即調閱路口監視器查出蘇男的車牌後，6分鐘後趕抵租車行，不料，蘇男對於該租車行四周非常熟悉，就在員警破門前兔脫。

警方在賓士車內搜出1把改造手槍、彈匣1個、子彈14顆、空包彈6顆、海洛因2包（總毛重2.97公克）、安非他命（總毛重104.07公克）、毒品咖啡包11包（總毛重10.34公克）、依托咪酯菸彈（俗稱喪屍煙彈）1個、K盤1個、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組、現金1萬4700元、防彈背心1件等。

警方2天後在北屯區拘提蘇男及當時也在車上的35歲曾姓男子到案說明，而改造手槍送往鑑定，結果在今年3日10日出爐，具有殺傷力，因此將2人依槍砲彈藥管制條例以及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，蘇男後來以5萬元交保。

▲警方在賓士車內搜出手槍和毒品。