大學長違規迴轉！機車猛撞輪胎倒地　騎士一吹酒測值破表慘了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區昨(12日)發生一起車禍，一部聯結車於路口違規迴轉，對向直行的騎士飛速行駛而來，一時煞不住，撞上了大車後輪胎倒地不動，警方到場處理車禍，沒想到意外發現騎士竟大白天酒駕，全案依公共危險罪送辦。

▲▼聯結車迴轉過程中，直行的騎士飛速撞上後輪胎。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

事故發生在12日下午4點14分，警消獲報，大寮區鳳屏二路發生車禍，救護人員到場時，發現一名男騎士倒臥在地，全身多處擦挫傷，被送醫救治。

警方調查，當時45歲鄧姓男子駕駛聯結車，行經肇事路口時，未依標誌、號誌指示違規迴轉，迴轉過程中，對向一名64歲藍姓男子騎乘機車直駛而來，剎車不及，撞上聯結車右後側輪胎，隨後倒地受傷，且倒地後一動也不動，嚇壞其他用路人。

▲騎士慘摔在地，全身擦挫傷，還被查出酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方依規定鄧姓駕駛、藍姓騎士進行酒測，結果發現騎士酒測值竟超標。騎士坦承，中午在朋友家喝啤酒聊天，下午要騎回屏東住家，沒想到就出事了。全案依公共危險罪依法偵辦，並可處騎士1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照。

至於聯結車違規迴轉部分，警方也將依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，處600萬元以上、1800元以下罰鍰。至於肇事責任仍有待進一步鑑定釐清。