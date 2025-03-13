雲林首場最盛大徵才嘉年華15日登場　42家企業釋出1200職缺

▲虎尾就業中心將於本週六在虎尾就業中心舉辦「蛇來好運轉 職涯再啟航」大型徵才暨職場體驗嘉年華活動，由42家企業釋出1200職缺。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心將於本週末（15日），在虎尾就業中心舉辦「蛇來好運轉 職涯再啟航」大型徵才暨職場體驗嘉年華活動，不僅有42家企業到場甄選人才，當天還有多達29攤的職訓DIY、好時光靚市集等尋寶闖關活動，其中一項限額200名的文創職訓活動一開放報名即被秒殺。

此次企業招募活動祭出超過1200個職缺，涵蓋科技、製造、零售、餐飲、服務、物流等多元產業，職缺類型也相當豐富，包括工程師、技術員、業務、餐飲服務、零售管理、物流操作等；響應ESG指標，現場特別規劃「無紙化面試」，讓求職者在上午10時至下午13時的面試時段中，快速完成應徵流程，更能在完成面試後獲得獨享驚喜禮，帶來更多應徵的樂趣與激勵。



虎尾就業中心指出，對找工作還在摸索階段的求職者，活動當天提供「履歷健檢」、「職涯測驗」、「就業促進研習」及「AI模擬面試」等服務，除邀請職涯專家與人資顧問一對一指導，優化求職履歷、提升面試表現，也利用人工智慧技術模擬真實面試情境，讓求職者提前練習、減少緊張，增加錄取成功率。



為了吸引更多民眾來認識職訓、就業資源，現場將設置體驗闖關區；「職場體驗嘉年華」區域包含五大職訓手作體驗，能讓參與者親手製作專屬作品、帶走獨一無二的紀念品；「多元就業好時光靚市集手作遊樂園」則推出八個尋寶點，結合消費及手作體驗，讓參加者在趣味中學習職場技能，還能有收穫。



虎尾就業中心主任廖家偉誠摯邀請民眾參與，活動不僅為求職者提供多元的工作機會，更希望透過職場體驗和學習活動，協助找到適合的職涯方向，無論是正在求職、考慮轉職，還是單純想探索未來職涯的民眾，都可參加。活動當天將推出史無前例的「免費二手時尚面試服裝服務」，讓求職者輕鬆挑選合適的應徵穿搭，避免因服裝問題影響面試表現。

▲「多元就業好時光靚市集手作遊樂園」則推出八個尋寶點，結合消費及手作體驗，讓參加者在趣味中學習職場技能，還能有收穫。（圖／記者游瓊華翻攝）