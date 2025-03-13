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社會 社會焦點 保障人權

男駕車撞牆「害母慘死」！詐保1300萬　嘉檢聲押禁見

▲▼ 嘉義地檢署外觀 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

34歲劉男去年5月間駕車至人煙罕至處衝撞橋壁，造成車內母親死亡，獲保險理賠1300萬元，保險公司覺得疑點重重報警，認劉男疑詐保理賠，嘉檢昨天逮捕劉男並向嘉院聲押。

檢警表示，劉男去年5月17日上午駕車載著領有殘障手冊的母親鄭姓婦人準備至嘉義縣東石鄉吃海產，不過，途中開往偏僻的東石鄉溫仔村朴子溪旁防汛道路上，因受到路邊飛禽干擾，手上的咖啡噴灑在擋風玻璃，致視線不良，在無煞車情況下，直接碰撞東石南橋橋壁。

檢警指出，當時坐在副駕駛座的60歲鄭婦，因無繫上安全帶及安全氣囊沒有爆開而傷勢嚴重，緊急送醫急救仍不治，駕駛座劉男的安全氣囊有爆開，幾乎沒有受傷，檢警隔天相驗，認為無外力介入，事後，對劉男依過失致死罪嫌予以緩起訴處分。

檢警說，劉男於110年4月及5月間刻意隱瞞其母親領有殘障手冊及智能方面問題，分別為為母親投保高額意外險及壽險，且曾從事保險的友人告知，只要繳保費撐過3年不被發現，就可以申請理賠，受益人均為劉男，因此，這次申請意外險、壽險及車險理賠部分約新台幣1300萬元。

檢警表示，保險公司發現劉男疑似知悉自小客車副駕駛座的安全氣囊壞掉，且事故發生地是在偏僻的地方，現場無監視器，而事故防汛道路是此路不通的道路，因疑點重重，保險公司聯合向刑事局檢舉報案，控告劉男詐保，刑事局則會同轄區嘉義縣警察局朴子分局偵辦。

檢警調查，劉男於事發前詢問曾擔任保險的友人「若發生自撞交通事故是否也會理賠？友人回答一般都可以」，加上其母親投保已過3年，懷疑這是一起預謀詐保。

檢警指出，劉男在為母親申請保險理賠時，遭遇到保險公司不配合，則分別找上從事保險的友人賴男及王男協助，最後如實獲得理賠金額。賴男因而從中獲得逾百萬元的佣金。

案件的事故車輛，劉男原本賣給報廢車商，警方日前緊急找到後，緊急拖回嘉義縣警察局停車場進一步勘驗。

嘉義地檢署昨天指揮朴子分局幹員執行搜索，並帶回劉男、劉妻葉女、劉男弟弟，以及保險員王男、賴男到案，檢方於昨天深夜複訊後，除將劉男依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見外，其餘王男等4人均訊後飭回。

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