高雄消防特搜大隊強化車禍救援　實境模擬提升救災效能

▲▼高市消防局特搜大隊於昨(12日)在楠梓訓練中心舉辦「車禍救助訓練」，針對特搜分隊人員進行專業培訓、強化應變能力。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市產業多元，工業區林立，尖峰時段車流龐大，交通事故頻傳，尤其高速行駛下，事故發生時，車體容易變形嚴重，人員受困情況屢見不鮮。為強化應變能力，高雄市政府消防局特搜大隊於昨(12日)在楠梓訓練中心舉辦「車禍救助訓練」，針對特搜分隊人員進行專業培訓。

本次訓練聚焦於車禍人命救助，透過模擬車體潰縮、翻車等多種情境，使隊員熟練車體破壞、脊椎限位救出等關鍵技能。實境模擬與專業技術演練，有效提升救災人員的應變能力。課程涵蓋車輛結構、破壞工具操作、傷患評估及快速脫困等核心技術，旨在確保第一線救災人員在黃金救援時間內，運用最有效的方法拯救受困傷者，提升救援效率。

特搜大隊作為高雄市政府消防局的搜救專業隊伍，除車禍救援外，亦常針對繩索救援、國際人道救援、水域救援等情境進行模擬訓練，持續精進救援能力，守護市民安全。

消防局呼籲市民，平時應小心駕駛，遵守交通規則，切勿酒後開車。如遇車禍事件，請聽從現場指揮人員指示，切勿圍觀逗留，以免造成危險。