名製片裴祥泉遺產風波再生！名導朱延平討酬勞3600萬二審判准

▲朱延平起訴追討裴祥泉的欠款，高等法院二審判決他可以獲償3600萬元。（圖／記者黃克翔攝）



記者吳銘峯／台北報導

知名電影製片人裴祥泉2015年過世後，留下上億元的遺產，引發遺產爭產官司，最高法院去年4月間判決裴祥泉的愛徒、名製作人邱瓈寬可以獲得遺產。不過遺產風波仍未平息，名導演朱延平曾與裴祥泉合作10部電影，裴祥泉因此積欠朱延平3600萬元，朱延平提告追討，一審判准，全案再上訴，高等法院二審12日仍判決朱延平可以獲賠3600萬元。可上訴。

裴祥泉在2015年5月過世，留下1億3000餘萬元遺產，爆發遺產糾紛。由於裴祥泉未婚無子嗣，依法他過世後，應該由他的3名胞弟胞妹裴祥麟、裴祥風、裴祥雲，繼承哥哥全數遺產。但3人卻發現裴祥泉以代筆遺囑的方式，將遺產全數分給邱瓈寬等人。雙方間針對遺囑打起關係，最高法院去年4月間判決邱瓈寬勝訴確定。

而曾經導演過許多賣座大片，如《小丑》、《好小子》、《大頭兵》、《七匹狼》、《異域》、《新烏龍院》等影片的名導演朱延平，也曾經與裴祥泉合作《1938大驚奇》等10部電影。朱延平提出訴訟指稱，他與裴祥泉曾經約定，應於電影上映後將發行之收益盈餘分配給朱延平。不過裴祥泉為了繼續發行新片，就向朱延平借用他應分配的利潤，雙方在2005年首度結算時，裴祥泉借用了3000萬元；到了2008年年再度結算時，金額已經高達3600萬元。

因此朱延平請求裴祥泉的遺產繼承人裴祥麟、裴祥風、裴祥雲3人，在遺產繼承的範圍內，給付3600萬元。一審台北地院全數判准，案件上訴第二審。而高等法院二審審理期間，發生裴祥泉遺產官司確定的結果，因此朱延平在二審又追加邱瓈寬為本案被告，請求邱瓈寬也要支付。

案經高等法院審理後，審查朱延平提出的裴祥泉簽署的本票、借據等等證據，證明裴祥泉確實欠款3600萬元，因此再度判准朱延平可以獲償。本案可再上訴。而裴祥泉的遺產糾紛不僅於此，香港知名藝人曾志偉在台灣的演藝酬勞先前均委託裴祥泉處理，雙方2003年間結算約5700萬元，曾志偉也起訴請求繼承人賠償，高等法院二審全數判准，目前上訴最高法院審理中。