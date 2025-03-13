　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

集集半程馬拉松20國2千人參賽　女子組日本山口遙封后

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投縣集集半程國際馬拉松9日登場，有來自台灣19個縣市及世界20個國家地區共2000名選手共襄盛舉，並由台灣女子馬拉松百傑選手楊永馨及11位品牌大使穿著清新亮麗的服裝， 為賽事起跑引跑，讓活動增添嬌點。

賽事於9日上午6時在集集鎮集集國中起跑，由縣長許淑華、立委游顥、集集鎮長吳大村、縣議員黃春麟、四河局局長李友平和集集鎮民代表會主席陳雅雯一起鳴槍拉開序幕，半程馬拉松組（21 公里）組選手率先出發，緊接著適合家庭親子參加的13.14公里和5.20公里迷你馬拉松組也陸續出發。

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供）

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供）

吳大村表示， 賽道從集集國中起跑出發，途經集集車站及軍史公園、明新書院、武昌宮、本草自然生技園區、十三目仔窯、綠色隧道、添興窯陶藝村和龍泉車站，綠色隧道也配合全面管制，讓選手能安全地盡情奔馳、享受天然的森林浴和芬多精，以及集集小鎮的鄉野風光和人土風情；今年賽道補給品站採一站一特色方式籌辦， 除本產香蕉，還有烤大豬、烤雞、在地滷味和水果等，同時鼓勵參賽者自帶水瓶，減少塑料垃圾的產生。

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供）

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，集集半程國際馬拉松極具地方特色，深受路跑界所喜愛，也為地方帶來經濟成長及觀光效益；臺灣國際馬拉松協會理事長暨亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠表示，感謝主辦單位集集鎮公所， 提供大量資源投入，並號召鄉親籌組啦啦隊，南投縣砂石同業公會， 集翔基金會和新旭台實業公司也拋磚引玉，贊助本次活動。

2000名國際選手分別來自肯亞、越南、馬來西亞、香港、中國、美國、泰國、印度、英國、菲律賓、加拿大、德國、法國、義大利、委內瑞拉、烏克蘭、羅馬尼亞、紐西蘭、日本和台灣等國家地區；其中日本奈良馬拉松代表團10日也拜會縣長許淑華，對南投運動環境稱許不已，獲得女子馬拉松第一名選手山口遙表示，很期待明年再來，許淑華則建議日本選手深度旅遊，邀請參加南投世界茶業博覽會、巧克力咖啡節及日月潭萬人泳渡活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中
金秀賢遭2品牌撤照！　15代言亮紅燈⋯韓媒：違約金至少200
快訊／中華郵政大當機！　ATM扣款沒吐鈔民眾崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免洗腎！屏東榮總藥師教你「護腎5原則」

去年92件！金門酒駕事故攀升　警強化執法嚴格取締

集集半程馬拉松20國2千人參賽　女子組日本山口遙封后

大仁科大攜手日本佐山學園啟動「學海計畫」　深化寵物人才

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會　捐贈南消二大130顆住警器

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備　強化南消救災效能

全國技能競賽南區賽24日登場　技職菁英齊聚競技展雄風

高雄婦與家人口角負氣駕車離家失聯　里港警1小時大搜尋找到人

快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

避免洗腎！屏東榮總藥師教你「護腎5原則」

去年92件！金門酒駕事故攀升　警強化執法嚴格取締

集集半程馬拉松20國2千人參賽　女子組日本山口遙封后

大仁科大攜手日本佐山學園啟動「學海計畫」　深化寵物人才

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會　捐贈南消二大130顆住警器

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備　強化南消救災效能

全國技能競賽南區賽24日登場　技職菁英齊聚競技展雄風

高雄婦與家人口角負氣駕車離家失聯　里港警1小時大搜尋找到人

快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

大貨車煞車失靈「一路衝下橋」連撞4車　騎士驚險逃命畫面曝

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

行政院修保險法　訂出保單強制執行豁免範圍

批北檢要押人到死　陳佩琪：柯文哲最後喊「就當世上沒我這個人」

川普與台積電「誰更有籌碼」？　法智庫專家：台灣握有3強牌

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

周杰倫發聲了！親自推薦韓版《不能說秘密》　都敬秀上陣彈琴驚呆友人

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

地方熱門新聞

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕展現風華

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

高雄婦負氣駕車離家失聯　里港警1小時找到人

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

固碳植樹永續地球台水六區植樹響應綠化

全國技能競賽南區賽24日登場技職菁英齊聚競技

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備強化南消救災效能

崑大視訊系第10屆青春有影大學盃獲5獎

林業保育署南投分署植樹節贈9000蜜源植物苗木

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會捐贈南消二大130顆住警器

更多熱門

關鍵字：

集集半程國際馬拉松日本奈良馬拉松代表團山口遙楊永馨

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面