集集半程馬拉松20國2千人參賽　女子組日本山口遙封后

▲集集半程國際馬拉松開跑，2千選手小鎮攬勝嚐美食。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投縣集集半程國際馬拉松9日登場，有來自台灣19個縣市及世界20個國家地區共2000名選手共襄盛舉，並由台灣女子馬拉松百傑選手楊永馨及11位品牌大使穿著清新亮麗的服裝， 為賽事起跑引跑，讓活動增添嬌點。

賽事於9日上午6時在集集鎮集集國中起跑，由縣長許淑華、立委游顥、集集鎮長吳大村、縣議員黃春麟、四河局局長李友平和集集鎮民代表會主席陳雅雯一起鳴槍拉開序幕，半程馬拉松組（21 公里）組選手率先出發，緊接著適合家庭親子參加的13.14公里和5.20公里迷你馬拉松組也陸續出發。

吳大村表示， 賽道從集集國中起跑出發，途經集集車站及軍史公園、明新書院、武昌宮、本草自然生技園區、十三目仔窯、綠色隧道、添興窯陶藝村和龍泉車站，綠色隧道也配合全面管制，讓選手能安全地盡情奔馳、享受天然的森林浴和芬多精，以及集集小鎮的鄉野風光和人土風情；今年賽道補給品站採一站一特色方式籌辦， 除本產香蕉，還有烤大豬、烤雞、在地滷味和水果等，同時鼓勵參賽者自帶水瓶，減少塑料垃圾的產生。

許淑華說，集集半程國際馬拉松極具地方特色，深受路跑界所喜愛，也為地方帶來經濟成長及觀光效益；臺灣國際馬拉松協會理事長暨亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠表示，感謝主辦單位集集鎮公所， 提供大量資源投入，並號召鄉親籌組啦啦隊，南投縣砂石同業公會， 集翔基金會和新旭台實業公司也拋磚引玉，贊助本次活動。

2000名國際選手分別來自肯亞、越南、馬來西亞、香港、中國、美國、泰國、印度、英國、菲律賓、加拿大、德國、法國、義大利、委內瑞拉、烏克蘭、羅馬尼亞、紐西蘭、日本和台灣等國家地區；其中日本奈良馬拉松代表團10日也拜會縣長許淑華，對南投運動環境稱許不已，獲得女子馬拉松第一名選手山口遙表示，很期待明年再來，許淑華則建議日本選手深度旅遊，邀請參加南投世界茶業博覽會、巧克力咖啡節及日月潭萬人泳渡活動。