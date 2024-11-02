會談超過3小時！北韓外務相崔善姬訪俄　與俄外長談論軍事合作

▲北韓外務相崔善姬訪問莫斯科，與俄外長拉夫羅夫展開3小時以上的對話。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）決定向俄國派精銳部隊，加上最近更試射新型洲際彈道飛彈「火星-19型」，引發國際社會的譴責與擔憂。在此之際，北韓外務相崔善姬訪問俄國首都莫斯科，並與俄國外長進行長達3個小時的「戰略性對話」，強調俄朝之間的緊密合作，而俄國則是感謝北韓在俄烏戰爭上的全面支持。

根據俄媒《塔斯社》、《俄羅斯衛星通訊社》，北韓外務相崔善姬、俄羅斯外交部長拉夫羅夫於當地時間1日在位於莫斯科的俄羅斯外交部會客廳進行長達3個小時以上的「戰略性對話」，其中拉夫羅夫在會談之初就強調，俄國與北韓在軍事合作上建構緊密的關係，而這對解決雙方國防安全的需求與目標上給予了非常重要的協助。

對於北韓在烏克蘭特殊軍事行動（侵烏戰爭）上維持原則性的立場，俄國表示萬分感謝。對此，崔善姬則稱讚道，「俄羅斯在總統普丁神聖英明的領導下，必將走向勝利，我對此深信不疑。直到勝利的那一天到來，我們將和俄羅斯同志們走在一起。」

報導指出，拉夫羅夫、崔善姬在公開發言中，始終未談及北韓向俄國派遣精銳部隊一事。據悉，先前屢次有證據顯示，北韓透過港口與貨櫃向俄國運輸導彈、彈藥等軍事裝備與武器，如今更是向俄國派遣部隊，增援俄烏戰爭。

另外，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，以及南韓外交部長趙兌烈、國防部長金龍顯於同天在美國華府召開「外交、國防2+2會談」，美國政府透露有北韓軍8000人被部署在俄國庫斯克州。

對此，崔善姬再與拉夫羅夫的會談上痛批，因為美國與其追隨勢力的搧風點火，導致朝鮮半島（韓半島）處於危險且不穩的局勢，並指控美國與南韓為了向北韓使用核武，竟然展開多次模擬訓練，「情勢有可能瞬間走向失控！」

南韓《韓聯社》分析，儘管俄媒在報導時並未提及崔善姬與拉夫羅夫會談的詳細議題，但雙方可能討論到該如何共同應對國際社會對於北韓向俄派兵的譴責，以及北韓在派兵後從莫斯科當局獲得的代價；也有部分意見認為，雙方可能談及美國總統大選後兩國的應對方案，以及北韓最高領導人金正恩的訪俄時程。