Andy月薪5.5萬！網算出「眾量級10年驚人收入」：他領不到0.1%

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圖文／鏡週刊

百萬YouTuber情侶檔「眾量級CROWD」Andy與家寧分手後撕破臉，Andy最近控訴家寧母親詐財，並奪走其經營10年的頻道。Andy聲稱，自己僅領取每月5.5萬元的薪水及微薄獎金，且長期無法查閱公司帳目，更被逼迫簽署股權讓渡書與保密條款。網友估算眾量級10年來透過業配和品牌合作累積的總收入相當驚人，但Andy的薪資僅佔其中的不到0.1%。

在網上擁有高人氣的YouTuber情侶檔Andy與家寧在去年正式對外宣布分手，共同經營的YouTube頻道「眾量級CROWD」也隨之停更。Andy在昨天（11日）透過影片開撕家寧媽媽，指控對方奪走他共同經營10年頻道，還斷他的金援，就連拍攝用的百萬休旅車都被對方占為己有。

一名網友在threads發文分析「眾量級CROWD」頻道收益，指出YouTube廣告收入並非主要來源，真正的營收大宗是業配與品牌合作。根據原PO的詳細估算，頻道收益來源涵蓋廣告、業配、頻道會員、直播打賞、周邊商品以及品牌聯名與代言等多個層面，其中業配收益最為可觀，預估範圍從1.2億至4億新台幣，其次是廣告收益，預估範圍從1200萬至4500萬新台幣，頻道會員約900萬元～2500萬元，直播打賞約480萬～1000萬元，周邊商品約500萬元～3000萬元，品牌聯名和代言約250萬元～1500萬元。

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▲Andy指控家寧媽媽整碗捧走。（翻攝IG@crowd520）

原PO質疑以10年1.5億至5億台幣的驚人總收入來看，Andy老師每月5.5萬元的薪資簡直是天壤之別，佔比連0.1%都不到，反問這樣的薪資結構是否合理。

貼文曝光後，許多網友感到傻眼，大多對Andy報以同情，「我沒支持過他們，但我現在開始支持Andy老師，我已經抖內+訂閱+每一部片都觀看,希望好人不要被欺負了！」「被偷走的10年，臺灣最慘YTB非Andy莫屬」、「不是當事人無法清楚內幕，但是如果真的拿走人家該拿的錢，就還人家吧，不要讓過去的感情變成不堪」。

另外，也有人砲轟家寧吃相難看，「張家寧這些年來，就讓他男朋友每個月拿著5萬的錢 其他全部入自家人口袋！他什麼都知道他都看在眼裡 然後連電腦都不還人家」、「她們經紀人能無痛開1千多萬的跑車」。



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