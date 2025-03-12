Andy控頻道被奪　律師6點分析：重點在「是否同意移轉使用權」

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Andy控頻道被奪　律師陳全正6點分析：重點在是否同意移轉使用權

記者黃翊婷／綜合報導

網紅眾量級Andy去年10月與家寧分手，他昨日（11日）發布影片指控家寧一家的八大罪狀，主張自己失去經營10年頻道的控制權。對此，律師陳全正根據現有資訊提出6點分析，眾量級頻道在群海娛樂設立之前就存在，除非Andy同意將頻道使用權轉讓給群海娛樂，否則頻道權利人不會是群海娛樂，「擅自移除Andy老師權限自然會有問題」，重點就在於雙方是否有同意移轉頻道使用權，或者只是委託經營事務。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy控訴自己辛苦經營10年的頻道被奪走。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同。）

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Andy昨日（11日）發布一部名為「分手後我一無所有」的影片，內容控訴前女友家寧一家人的的八大罪狀，包含股權分配、這10年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、自己在分手後就被斷金援，讓他不禁感嘆，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy整理出事發經過時間軸。點圖可放大。

律師陳全正在臉書粉專「法律兵工廠」發文討論此事，並提出6點分析，詳細如下：

1、頻道是誰的？（這裡講的是使用權，如白話講的所有權，比較好懂，但不精準。）

陳全正提到，Andy在2016年9月用自己的信箱註冊眾量級頻道，群海娛樂則是在2018年8月設立的，「除非Andy老師有同意將頻道使用權轉讓給群海娛樂，否則頻道權利人不會是群海娛樂，其擅自移除Andy老師權限自然會有問題。」

但這部分的重點是，雙方是否有同意移轉或只是委託經營事務，目前尚不清楚；如果沒有同意移轉，就算是委託群海娛樂共同經營，直接移除Andy帳號的行為也會出現問題。

2、該頻道和群海娛樂的關係？

陳全正指出，Andy經營該頻道，可以將經紀事務（常見業配、請款及分潤等）委託給群海娛樂執行，也就是常見的經紀公司角色，這點也要看雙方進一步說明。

3、Andy老師是否為群海娛樂的股東？可否要求查帳？

陳全正表示，查帳是股東的權利，所以要先確認Andy是否為群海娛樂股東，現在雙方各說各話，家寧母親主張是他們出資讓Andy借名登記當股東（25％），後續自然能要回股東權利，重點就在於股東必須要出資，如果Andy真的有出資，即使是自己借款來的也算，那家寧母親的說法就不實在。

4、可否移除（解任）Andy老師在群海娛樂的董事職位？

陳全正說，答案是可以，即使Andy有實際出資（25％），群海娛樂的控制權也在其他股東身上（75％），因此可以透過股東會有效決議解任Andy的董事資格，但Andy若認為解任沒有正當理由，也可以依據公司法第199條請求賠償。

5、商標註冊？

陳全正提到，這也是常見的問題，創作者沒有即時把IP註冊商標，若是被第三人先註冊起來，會衍生很多麻煩，例如之前波特王的案例，商標被註冊了依法有效，後續Andy必須要以搶註的事由去進行救濟。

6、發函查帳結清款項涉及恐嚇？

陳全正說明，發函查帳結清款項並不涉及所謂的恐嚇，「不然這樣下去，以後說要報警也都是恐嚇了，沒必要。」

此外，長期關注智財事件的臉書粉專「智財散步」，早在 2020年5月10日就曾發文談論眾量級頻道商標申請人的事情，當時文章內容直言申請人非眾量級的創辦人張家寧及王崇睿，而是「曾Ｏ惠」。

甚至有粉絲透露，「曾Ｏ惠」是群海娛樂股份有限公司的董事長，而張家寧及王崇睿則為該公司的董事。粉專小編當時還好奇提問，「只是小編還是相當好奇，為什麼不是以公司名義作為申請人？」如今Andy出面控訴，也讓這篇5年前的文章重新獲得關注，吸引不少網友前往朝聖。

● 本文律師陳全正的部分獲得「陳全正律師_法律兵工廠」授權。

傍晚還在處理某創作者的聲明，然後剛看了一下Andy老師的影片，以現有資訊簡要分析： 1.頻道是誰的？（這裡講的是使用權，如白話講所有權，比較好懂，但不精準） （1）Andy老師在2016.9用自己的mail註冊眾量級頻道，群海娛樂設立時間...

法律兵工廠發佈於 2025年3月11日 星期二

有在追YouTube的應該對「眾量級」不陌生，一個由情侶家寧和Andy共同經營的頻道，影片常以兩人互整為主題！ 　 原本想說 #YouTuber們的商標保護...

智財散步發佈於 2020年5月10日 星期日
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