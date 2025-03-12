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陸配「宣傳武統」被廢居台許可　網紅坦承：我檢舉的

▲劉姓陸配高調上傳影片宣傳武統台灣及統戰言論日前遭移民署約談調查。（圖／翻攝劉女YT帳號）

▲劉姓陸配高調上傳影片宣傳武統台灣及統戰言論日前遭移民署廢除在台居留資格。（圖／翻攝劉女YT帳號） 

記者葉國吏／綜合報導　

YouTube頻道「亞亞在台灣」陸配網紅劉亞亞（本名劉振亞），因多次上傳武統言論，涉違反「兩岸人民關係條例」及相關規定，移民署廢除陸配劉女在台依親、居留許可，並限令5年內不得辦理依親居留。對此網紅八炯直言就是他通報的。

有網友透露，據傳綽號亞亞的劉振亞，本是中國湖南省民眾，多年前嫁來台灣育有一女。根據調查，劉女近年經長編寫劇本與女兒「小當歸」拍攝大陸將武統台灣、台灣必須回歸祖國的統戰影片，移民署懷疑劉女背後有對岸當局及統戰團隊作為策應，其影片內容、觀點和話語幾乎與大陸武統官宣一致，散播發動戰爭武統台灣言論，確實已造成台灣民眾困擾，觸犯「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，移民署因此廢除她在台居留許可。

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▲▼八炯。（圖／翻攝YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲網紅八炯。（圖／翻攝YouTube／攝徒日記Fun TV）

YouTube網紅「八炯」11日上傳的影片就討論此事，直言就是他通報的「2年前我的頻道就噴過妳了，」、「常常拍一些台灣要回歸中國的畫面、唱著共產黨的紅歌，還敢痛罵我們台灣沒有言論自由。」

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