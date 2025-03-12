旅館公告「不接待男同性戀」　他好奇：可以這樣？房務揭內幕

▲針對有飯店業者以公告直指「本店不接待男同性戀」，網友看法兩極。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日有網友在社群平台Threads發文表示，自己入住屏東某間商旅時，發現牆上張貼公告，內容竟寫著「本店不接待男同性戀」，讓他相當錯愕，並質疑「這間飯店這樣做是可以的嗎？」該貼文曝光後迅速引發討論，有網友將內容轉發至PTT，也引來不少網友熱議。

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據轉貼在PTT的資訊，有人疑惑，「會讓一間飯店強調『不接待某某族群，是過去發生過什麼事嗎？有沒有八卦？」對此，部分網友認為店家的做法已涉及歧視，留言表示「這種公告真的太低級了」、「根本就是赤裸裸的排斥特定族群」、「這樣的商家值得被留負評」。也有人批評店家「以為自己活在落後國家」。

不過，也有一派網友對此表示支持，認為店家可能有自身考量，有人就留言稱「肯定有過不愉快的消費經驗」、「房務人員整理房間時可能遇過困擾」、「這樣反而住起來會更乾淨」，甚至有人戲謔說「蓮蓬頭逃過一劫」、「住飯店看到蓮蓬頭都不敢碰了」。

此外，也有網友貼出一篇以「青旅打砲自重好嗎？」為標題的Dcard文章，原PO直言，身為青年旅館工作人員的她，聽聞許多同志的事蹟，「據說是裸體不關浴室門作為性暗示，不然就直接在約砲版公告床位等人來『吹』。」她直言，私人親密行為外人管不著，有把環境整理好不影響其他人，工作人員也沒意見，「但故意把屎留在公共浴室裡、馬桶外、牆壁上，更別說把整間公共衛浴都弄得超級髒亂，還有留下使用過的塑膠手套、牙刷、酒精瓶，麻煩請多尊重 你不尊重別人，別人怎尊重你？」

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