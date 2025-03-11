戰爭以來最大規模攻擊！俄一晚攔截337無人機　至少2人死亡

▲俄羅斯稱境內11日遭遇戰爭以來最大規模無人機襲擊。（圖／翻攝自Telegram）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭與美國代表團即將在沙烏地阿拉伯舉行會談，不過俄羅斯國防部指出，烏克蘭在當地11日凌晨發動戰爭以來最大規模無人機攻擊，造成2人死亡、18人受傷。在這起襲擊中，俄羅斯聲稱其軍隊擊落了337架無人機，其中有74架是在接近莫斯科時被攔截。目前，烏克蘭暫未對事件發表評論，莫斯科多座機場則因安全考量暫時限制航班營運。

據《基輔獨立報》報導，俄羅斯國防部聲稱，軍方在全國各地攔截了337架烏克蘭無人機，其中包括莫斯科的91架、庫斯克126架、布良斯克州38架。與此同時，無人機的襲擊範圍還含括了貝爾哥羅德、梁贊、卡盧加、利佩茨克、奧廖爾、沃羅涅日和下諾夫哥羅德等地。

俄方表示，這是俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，境內遭遇最大的一次無人機攻擊。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，無人機碎片在市內多處墜落，並導致一棟建築輕微受損，目前緊急救援單位已趕赴現場處理。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）則透露，列寧斯基區一處倉庫被擊中，多莫傑多沃的停車場起火燒毀20輛汽車，拉門斯科耶鎮一棟公寓樓受損。當局通報，這起攻擊造成一名38歲保全及一名50歲男子死亡，另有18人受傷，其中包括3名兒童。

俄羅斯聯邦航空運輸局宣布，莫斯科多個機場已臨時限制航班運行，以確保空域安全。截至目前為止，烏克蘭尚未承認與此次襲擊有關，媒體也無法獨立證實俄方說法。