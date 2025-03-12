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「給黃子佼留口飯」惹議　律師：曾國城徐乃麟要不找他代言副業？

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼2023年被查獲持有2259個兒少性影像檔案遭判刑，近日又因全家開心出遊陷入爭議，徐乃麟、曾國城11日發聲為黃緩頰，一句「給人留一口飯吃」再度引發公憤。律師林智群表示，黃子佼1年的收入已經是一般人一輩子的收入了，若兩位大哥這麼有義氣，「要不『曾拌麵』、『米CHI麟』找黃子佼代言，給他一口飯吃如何？」

▲▼《天才衝衝衝》錄影開棚-徐乃麟、曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟、曾國城11日因談及黃子佼一事，希望外界給黃留口飯吃，引發大眾不滿。（資料照／記者周宸亘攝）

黃子佼2023年被抓到持有2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月，隨後檢方提起上訴，便鮮少公開露面，但近日他與家人開心出遊、享受天倫之樂，再度引發社會大眾關注及不滿。黃子佼的妻子孟耿如9日在社群網站發文道歉，並決定關閉所有社群，與丈夫一起反省。

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▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲圖為黃子佼先前赴台北地院出庭的畫面。（資料照／記者黃哲民攝）

藝人徐乃麟、曾國城11日錄製節目時談及此事，曾國城認為，黃子佼對台灣演藝圈還是很有貢獻的，如果就這樣把黃過去的成績全部抹除，當成十惡不赦的人，撻伐似乎嚴重了一點；徐乃麟則表示，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」

然而，徐乃麟、曾國城兩人的言論一出，再一次引發大眾不滿。律師林智群11日在臉書發文表示，既然兩位大哥這麼有義氣，「要不『曾拌麵』、『米CHI麟』找黃子佼代言，給他一口飯吃如何？」黃子佼1年的收入是一般人一輩子的收入，碗裡面已經都是飯了。

筆名「人渣文本」的學者周偉航也在臉書發文批評，要給黃子佼一碗飯吃，可以直接找黃代言徐乃麟、曾國城兩人的副業產品，「講一堆，不如親身示範。」

不過，導演汪怡昕則認為，若徐乃麟是受害者家屬，「會給黃子佼的是腳尾飯」，引發爭議的說詞應該只是場面話。徐乃麟也親自在臉書留言回應外界的抨擊，他表示，「妻兒是無辜的，難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」但大多數網友還是無法認同這樣的說法。

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