生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台股衝破2萬5「還有人賠一屁股？」　他酸：信藍白說民不聊生

▲▼ 美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股早盤開盤一度下跌逾300點，目前跌幅稍見收斂。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股近日強勢攻上2萬5千點，台積電股價也站上1200元大關，市場一片看漲。不過律師林智群卻在臉書吐槽，「還是有人賠一屁股」，並歸納出三大原因，引來網友熱烈討論。

林智群指出，第一種人是「天生（反指標女神）巴逆逆個性，不適合投資」；第二種人「相信藍白的說法，認為台灣是鬼島民不聊生，一直放空一直爽」；第三種人「有賺到錢，卻認為跟民進黨沒關係，是自己努力判斷正確（如果賠錢，就是民進黨的錯！）」

不少網友留言附和，「真的…這種想法的人很多…賺錢, 成功都是自己努力（其實我不會否認努力的人），但是不賺錢，失敗就馬上推給民進黨…」、「要感謝的人太多，就謝天吧。要怪的人太多，只好怪政府」、「美化一下你所說的這三點：第1點.8ZZ個性，天真爛漫、無心機，不適合投資。第2點.堅持自己的信念，永不放棄。第3點.就是『賤』。」

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲258.93點，以25474.64點作收，漲幅1.03％，成交量4818.0億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲133.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25492.28點，最低25349.7點，終場收在25474.64點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1260元，漲幅1.61％；鴻海（2317）上漲3元至217.5元；聯發科（2454）上漲5元至1485元；廣達（2382）上漲4元來到274元；長榮（2603）上漲2.5元至185.5元。

桃園市政府今（12）日上午在市府民政局公開辦理台灣桃園地院「115年備選國民法官初選名冊」隨機抽選作業，邀請桃園地院刑庭庭長黃柏嘉、桃園地檢署主任檢察官吳昇峰與桃園律師公會秘書長葉禮榕律師到場，國民法官初選作業秉持公開、公正原則，在與會法官、主任檢察官與律師見證下，最後抽選出7,500位備選國民法官初選名冊之列。

3檔台股ETF直通美股　蘋果和特斯拉一網打盡

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

接見亞利桑那州議會訪團　綠：台積電跨大投資展現台美緊密合作

