台股衝破2萬5「還有人賠一屁股？」　他酸：信藍白說民不聊生

記者鄺郁庭／綜合報導

台股近日強勢攻上2萬5千點，台積電股價也站上1200元大關，市場一片看漲。不過律師林智群卻在臉書吐槽，「還是有人賠一屁股」，並歸納出三大原因，引來網友熱烈討論。

林智群指出，第一種人是「天生（反指標女神）巴逆逆個性，不適合投資」；第二種人「相信藍白的說法，認為台灣是鬼島民不聊生，一直放空一直爽」；第三種人「有賺到錢，卻認為跟民進黨沒關係，是自己努力判斷正確（如果賠錢，就是民進黨的錯！）」

不少網友留言附和，「真的…這種想法的人很多…賺錢, 成功都是自己努力（其實我不會否認努力的人），但是不賺錢，失敗就馬上推給民進黨…」、「要感謝的人太多，就謝天吧。要怪的人太多，只好怪政府」、「美化一下你所說的這三點：第1點.8ZZ個性，天真爛漫、無心機，不適合投資。第2點.堅持自己的信念，永不放棄。第3點.就是『賤』。」

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲258.93點，以25474.64點作收，漲幅1.03％，成交量4818.0億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲133.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25492.28點，最低25349.7點，終場收在25474.64點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1260元，漲幅1.61％；鴻海（2317）上漲3元至217.5元；聯發科（2454）上漲5元至1485元；廣達（2382）上漲4元來到274元；長榮（2603）上漲2.5元至185.5元。