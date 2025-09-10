　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

林智群今於臉書談到清潔隊員贈電鍋涉貪案件，反問也涉貪的前台北市長柯文哲「清清白白？」

▲林智群今於臉書談到清潔隊員贈電鍋涉貪案件，反問也涉貪的前台北市長柯文哲「清清白白？」

圖文／鏡週刊

近日有一起公務員涉貪案件引起許多人關注，有位在清潔隊服務超過34年的黃姓清潔隊員，去年7月時，見到民眾回收的大同電鍋還能使用，後來將其轉贈給一名拾荒阿嬤，沒想到遭人檢舉，被檢方依《貪污治罪條例》起訴。律師林智群今 （10）日談及此事，特別提到也涉貪的前台北市長柯文哲，反問「超越藍綠、號稱清廉，採取高標準的新政治，是這樣子的嗎？清清白白？」

黃姓清潔隊員在值勤時，發現有民眾回收一台功能還堪用的大同電鍋，後來將這個電鍋轉贈給認識的拾荒阿嬤，後來遭人檢舉，清潔隊要求黃男將電鍋歸還。但黃男不便向拾荒阿嬤討回，只好自己花錢買新電鍋給對方，再將轉贈電鍋歸還，後來他也向主管機關自首。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，回收電鍋估算價值僅剩32.56元，但環保局認定黃男身分為公務員，依照《貪污治罪條例》移送法辦。檢方調查後，認定黃男涉嫌違反《貪污治罪條例》，偵結對他起訴，但考量其反案情節輕微，有建請法院減輕其刑。

對此，律師林智群今於臉書po文談及此事，提到公務員最忌諱的就是「送往迎來」，送電鍋給民眾，貪汙圖利罪！收人家禮盒，貪汙受賄罪！他特別提到也涉貪的柯文哲，「市長在市長室踩飛輪收300萬元、一堆200萬元，你跟大家說這個沒問題還振振有詞？全體公務員（大部分都是兢兢業業過日子）看在眼裏，是何感想？」「超越藍綠、號稱清廉，採取高標準的新政治，是這樣子的嗎？清清白白？」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
北市清潔員「撿電鍋送拾荒婦」遭起訴貪污！　環保局說明了：回收物也是市府資產
撿「殘值僅32元電鍋」給拾荒嬤煮熱飯　北市清潔員好心變貪污犯！哽咽問：會被關嗎
備戰2026！民進黨「選對會」今首次開會　3提名方式確定了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏季拉長了！海溫仍「一片橘紅」　日本最佳賞楓期延後

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

敦南誠品熄燈5年　作家見「松菸誠品新裝潢」一幕勾回憶！全場看哭

7-11店員曝「隱藏版省錢妙招」　中杯美式15元喝到！

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

沒牛可殺！台南必比登西羅殿牛肉湯緊急宣布：即日起周休二日

華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地「防冰雹」　國家警報響

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝1關鍵：做錯維生素C全流失

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

夏季拉長了！海溫仍「一片橘紅」　日本最佳賞楓期延後

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

敦南誠品熄燈5年　作家見「松菸誠品新裝潢」一幕勾回憶！全場看哭

7-11店員曝「隱藏版省錢妙招」　中杯美式15元喝到！

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

沒牛可殺！台南必比登西羅殿牛肉湯緊急宣布：即日起周休二日

華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地「防冰雹」　國家警報響

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝1關鍵：做錯維生素C全流失

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

送舊電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

手機將大響！今天16:00災防測試

輪到你了！　4生肖好運降臨

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

更多熱門

相關新聞

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」送醫爆紅

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」送醫爆紅

土耳其一頭名叫Okan的3歲棕熊，因為貪吃水果撐壞肚子，再度成為網路焦點。這頭重達200磅的熊9月3日出現嚴重胃痛，被緊急送往伊斯坦堡大學Cerrahpaşa獸醫學院。牠被抬上擔架送檢，甚至進了電腦斷層掃描室，相關影像與畫面隨即在網路上瘋傳。

直擊達明機器人祕密實驗室

直擊達明機器人祕密實驗室

安娜溫圖評Prada惡魔　沒醜化她

安娜溫圖評Prada惡魔　沒醜化她

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

《星期三》第2季舞蹈話題更多

《星期三》第2季舞蹈話題更多

關鍵字：

林智群鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面