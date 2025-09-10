清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

▲林智群今於臉書談到清潔隊員贈電鍋涉貪案件，反問也涉貪的前台北市長柯文哲「清清白白？」

近日有一起公務員涉貪案件引起許多人關注，有位在清潔隊服務超過34年的黃姓清潔隊員，去年7月時，見到民眾回收的大同電鍋還能使用，後來將其轉贈給一名拾荒阿嬤，沒想到遭人檢舉，被檢方依《貪污治罪條例》起訴。律師林智群今 （10）日談及此事，特別提到也涉貪的前台北市長柯文哲，反問「超越藍綠、號稱清廉，採取高標準的新政治，是這樣子的嗎？清清白白？」

黃姓清潔隊員在值勤時，發現有民眾回收一台功能還堪用的大同電鍋，後來將這個電鍋轉贈給認識的拾荒阿嬤，後來遭人檢舉，清潔隊要求黃男將電鍋歸還。但黃男不便向拾荒阿嬤討回，只好自己花錢買新電鍋給對方，再將轉贈電鍋歸還，後來他也向主管機關自首。

據了解，回收電鍋估算價值僅剩32.56元，但環保局認定黃男身分為公務員，依照《貪污治罪條例》移送法辦。檢方調查後，認定黃男涉嫌違反《貪污治罪條例》，偵結對他起訴，但考量其反案情節輕微，有建請法院減輕其刑。

對此，律師林智群今於臉書po文談及此事，提到公務員最忌諱的就是「送往迎來」，送電鍋給民眾，貪汙圖利罪！收人家禮盒，貪汙受賄罪！他特別提到也涉貪的柯文哲，「市長在市長室踩飛輪收300萬元、一堆200萬元，你跟大家說這個沒問題還振振有詞？全體公務員（大部分都是兢兢業業過日子）看在眼裏，是何感想？」「超越藍綠、號稱清廉，採取高標準的新政治，是這樣子的嗎？清清白白？」

