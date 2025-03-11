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白色情人節限定！漢堡王「3款草莓堡」只賣6天　牛肉、雞腿排任選

▲▼漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」。（圖／業者提供）

▲漢堡王推白色情人節限定「草莓漢堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

白色情人節即將到來，速食品牌「漢堡王」推出「草莓漢堡」，把香滑草莓醬分別淋在牛肉片、雞腿排上，搭配生菜、起司等料，更添酸甜滋味，即日起限時6天開賣。

▲▼漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」。（圖／業者提供）

▲「草莓重磅雙牛堡」加碼吃大片肉、加量起士及生菜。

▲▼漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」。（圖／業者提供）

▲不吃牛的可以選擇草莓烤腿堡。

漢堡王白色情人節限定「草莓漢堡」即日起至3月16日開賣，其中「草莓雙牛堡」是雙層牛肉片夾著微融起士片及草莓醬，再舖上生菜，打造多層次口感，單點售價129元。

還有加碼大片肉的「草莓重磅雙牛堡」，搭配加量起士片及生菜，飽足感十足，單點售價229元；「草莓烤腿堡」是火烤無骨雞腿排與鮮甜草莓醬的組合，單點售價119元。提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼麥當勞草莓季推全新「草莓脆可可冰炫風」、人氣甜點「草莓優格雙餡派」回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞草莓季開跑。

麥當勞則迎來草莓季，推出3款限定品項，有全新冰品「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬搭配酥脆巧克力威化脆片，再加入奶香濃郁的冰淇淋攪拌均勻，打造酸甜滋味還有爽脆口感，單點售價69元；新飲品「草莓氣泡飲」同樣以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，清涼又消暑，單點售價43元。

還有超人氣「草莓優格雙餡派」回歸，選用粉嫩的粉紅色派皮搭配滑順優格結合草莓果醬的酸甜內餡，香氣十足，單點50元。以上3款草莓限定品項將於3月12日起在全門市開賣，數量有限、售完為止。

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