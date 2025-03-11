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台灣男生超暖！她大讚「路人英雄」掀共鳴：幫完帥氣離開

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

網上對台灣男生的討論，常常充滿負面氛圍，但一名女網友分享自己的親身經歷，認為現實生活中其實有很多溫暖的台男，總是在需要幫助時挺身而出。她舉出6個曾遇過的善舉，像是幫忙搬嬰兒車、提行李，甚至在國道火燒車意外中奮不顧身救人，讓她直呼：「他們沒有義務幫忙，卻還是主動伸出援手！」

原PO在Dcard發文「現實很多台灣男生都很好」，分享自己日常遇到的暖心時刻。例如有次推著嬰兒車過階梯時，一名中年男子默默站在旁邊準備扶住她，深怕她不穩摔倒；剛懷孕搭飛機時，請求陌生男子幫忙放行李，對方下飛機時還記得來幫她拿下來；大學時機車卡住，一位路過的叔叔毫不猶豫伸出援手。

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不僅如此，她旅遊時也遇過路人英雄，「我跟姊姊各扛著20公斤行李準備上樓梯，結果一個男生看到了，默默走來幫忙，一手提一箱，結果搬到滿頭大汗，真的帥到不行！」還有一次她背著重物不慎跌倒，竟有熱心男子直接幫她扛回家，走了整整半小時，讓她感動不已。

原PO表示，這些男生幫忙後，通常不求回報，帥氣地離開，讓她覺得現實世界並沒有網路上描繪得那麼糟糕，反而充滿溫暖。「男生確實生理上比較強壯，對他們來說可能是舉手之勞，但他們沒有義務要幫我做這些，卻還是主動幫助我，真的很感謝！」她也特別提到，今年國道火燒車事故中，奮不顧身救人的英雄們，「真的帥慘了！」

貼文引發討論，不少女網友也頗有感，「台灣男生普遍都很好+1，前幾年有人詢問時，我也稍微分享過」、「我之前要把車停在路邊時，旁邊牽車的男生突然大喊不行，我嚇了一跳，他好像看我嚇到，就用超溫柔的聲音說『妳這邊有凹洞，停這邊危險』」、「我上次騎車，東西掉了不知道，一路掉了快要2分鐘都還不知道。還是一個男生騎過來拿來給我，他還跟我是不同方向，覺得超不好意思。」

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