禁用行動電源「搭飛機能做什麼？」　一票都做2件事：看了快10部

▲搭飛機時，會做什麼打發時間？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

近日多家航空公司都明確規定，乘客搭機時不得使用行動電源。就有網友發文表示，如果是中長程，手機就要省著用，以避免沒電，大家坐飛機時，如果想要省電，會做什麼事情打發時間呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「坐飛機時為了省電如何打發時間」為標題發文，提到現在搭飛機時，不能使用行動電源充電。如果是中長程、搭飛機時間超過8小時，然後又剛好沒辦法充電的話，手機就勢必要省著用了，那大家這段時間會做什麼呢？原PO透露，如果是她的話，可能會帶雜誌上飛機，或是多帶平板、電腦，再不然就是睡覺了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這則規定出來反彈這麼大蠻驚訝的欸，十幾年前大家根本就沒智慧型手機可以玩啊」、「絕對是刪照片，包準你刪到意猶未盡」、「規定一出來，一堆人突然變得好像經常在飛機上滑手機」、「我暈機很嚴重，只能帶耳機聽音樂不能做其他事」。

其中不少網友則是選擇看電影或睡覺，「挑一部電影看，或是飛機上比較特別的國外節目。大概就是睡覺跟探索飛機上的影音」、「長程我都是先吃飽、看一下電影、關燈睡覺」、「看電影，在機上看了快10部」、「基本都在睡覺，真的老了，以前可以看2部電影，現在1部都很勉強」、「不管是長途或短途的我都在睡覺，然後吃東西」、「耳塞+眼罩，人體飛航模式」。話題引發討論。

►華航跟進3月起「禁用行動電源」 台灣4家航空通通不准用